Kurtulmuş, Erkan Baş\'ı Kabul Etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı kabul etti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ı kabul etti" denildi.
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