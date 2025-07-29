Kurtulmuş, İran Meclis Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'de İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'de temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Cenevre şehrinde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ile bir araya geldi. Kurtulmuş görüşmede, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı olarak yeniden seçilmesi dolayısıyla Ghalibaf'ı tebrik etti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulunan Kurtulmuş, İsrail'in bu saldırılarını, 17 Haziran'daki TBMM Başkanlık tezkeresiyle Meclis Genel Kurulu'nda telin ettiklerini kaydetti. Kurtulmuş, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer meseleye ilişkin İstanbul'daki görüşmenin önemli bir adım olduğunu ve bunun başarılı geçmiş olmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Kurtulmuş, Filistin'de İsrail'in yürüttüğü soykırıma karşı dünyanın dört bir yanında halkların tepkisinin giderek arttığına işaret ederek, İsrail'in saldırılarına karşı, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Kurtulmuş ve Ghalibaf, parlamentolar arası iş birliğinin artırılması konusunda birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti. - CENEVRE