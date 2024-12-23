Kurtulmuş: Yeni Küresel Sistem Şart

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Eğer yeni bir küresel sistemi inşa edemezsek dünyayı çok sayıda sıkıntının, belanın beklediğini hepimiz biliyoruz ve bunun farkındayız. Onun için diyoruz ki bu temel umdeler çerçevesinde elimizdeki bütün imkanları kullanarak, bütün fikri, siyasi, entelektüel çabalarımızı ortaya koyarak yeni bir dünyanın inşa edilmesi için gayret etmek ve bu konuda da yardımlaşmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuzey Makedonya'da, Kalkandelen Üniversitesi'ndeki "Yeni Küresel Sistem Arayışı Konferansı"nda, yeni sistem arayışının temel bazı ilkelerinin olması gerektiğini, bunların en başında da insanları yaratılışta eşit gören bir anlayışın hakim olmasının geldiğini belirtti.

Devletlerin de egemenlikte eşitliğinin esas alınması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Emperyalizmin bize öğrettiği, aşıladığı maalesef zararlı fikirlerden birisi, 'küçük ülkeyiz' anlayışıdır. Dünyada küçük ülke yoktur. Nüfusu az ülke vardır, yüzölçümü küçük ülke vardır ama hiçbir ülke bir diğerinden ayrı değildir, her biri egemendir, egemenlikte eşittir." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, ana direği 'insanların yaratılışta, ülkelerin de egemenlikte' eşitliği prensibine oturan yeni bir dünya sisteminin kurulmasının şart olduğuna dikkati çekerek, aksi takdirde işgaller, savaşlar, çevre kirliliği, açlık, kıtlık, küresel göç gibi dünyadaki sorunların çözülmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

Küresel sistemin mutlaka adalet merkezli olması gerektiğine değinen Kurtulmuş, ekonomik adalet, sosyal adalet ve çevresel adalet başlıkları altında tam manasıyla adaletin sağlandığı yeni bir sistemin kurulması gerektiğini aktardı. Kurtulmuş, "Merkezine adaleti almayan ya da bu alanlardaki adaleti es geçen hiçbir teklifin hayırlı bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni küresel sistem arayışının "kapsayıcı" olması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, her görüşe, her kimliğe temsil hakkı tanıyan yeni bir anlayışla dünya sisteminin inşa edilmesinin önemine dikkati çekti.

Kurtulmuş, "Ötekileştiren, farklılaştıran, bazılarını birinci, diğerlerini de ikinci-üçüncü sınıf olarak gören hiçbir anlayış, dünyada barışı tesis etmeye muktedir olamaz. Onun için diyoruz ki yeni küresel sistem arayışında mutlaka kapsayıcı uygulamaları ve kapsayıcı teklifleri ortaya koymak zorundayız." ifadesini kullandı.

Yeni dünya sisteminin aynı zamanda "katılımcı" ve "sürdürülebilir" olması gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Sadece bir anlık fikirler, sadece orta ve kısa vadeli menfaatler etrafında oluşan teklifler değil, uzun vadeli, insanlığın ortak paydasına olacak fikirlerin ortaya konulması ve bunların sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi lazım." sözlerini sarf etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu başlıkların yeni küresel sistem için önemine işaret ederek, "Eğer yeni bir küresel sistemi inşa edemezsek dünyayı çok sayıda sıkıntının, belanın beklediğini hepimiz biliyoruz ve bunun farkındayız. Onun için diyoruz ki bu temel umdeler çerçevesinde elimizdeki bütün imkanları kullanarak, bütün fikri, siyasi, entelektüel çabalarımızı ortaya koyarak yeni bir dünyanın inşa edilmesi için gayret etmek ve bu konuda da yardımlaşmak mecburiyetindeyiz." görüşünü paylaştı.

"Bu mücadelede, demokrasiyi savunanlar güçlü bir şekilde galip çıkacaklardır"

Dünyada egemen olanların, gücü elinde bulunduranların kendi imkanlarını kaybetmemek için her türlü baskıyı, kontrolü ortaya koymak isteyeceklerini kaydeden Kurtulmuş, "Küresel adil bir sistemin inşa edilebilmesi kolay bir şekilde olacak husus değildir. Çok kapsamlı ve çok yönlü bir mücadeleyi gerektiriyor." düşüncesini dile getirdi.

Gelecek dönemde dünyanın her yerinde var olacak mücadele alanlarına dikkati çeken Kurtulmuş, bu mücadelede insanlıktan, insaftan, vicdandan yana olanların kazanacağını, çok kısa bir süre içinde yeryüzünde hakkaniyetli bir sistemin inşa edileceğini vurguladı.

Kurtulmuş, "değerler ve ilkeler ile çıkarcılık arasında" büyük bir mücadelenin olacağını dile getirerek, "Ne kadar çok yükselir, ne kadar çok mücadele içinde ittifaklar artırılırsa değerler ve ilkeler, ümit ediyoruz ki önümüzdeki dönemde hakim olacak, insanlığa yol gösterecektir." dedi.

Gelecek dönemde "adalet ile zulüm arasında" da bir mücadelenin olacağını aktaran Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda dünyada adaleti savunan çok geniş kitleler var. Bunu nerede gördük? İsrail'in Filistin'de, Gazze'de ortaya koyduğu soykırım karşısında. Dünyanın her yerinde yüz binlerce, milyonlarca insan sokaklara çıktı, Filistin ve Gazze halkının hakkını sormak için adaleti savundular. Bir insanlık cephesi, dünyanın her yerinde kuruldu ve etkili oldu. İnsanlık cephesi adalet çerçevesinde arayışlarını sürdürürse nasıl sonuç alınabildiğini de iki uygulamada gördük. Netanyahu ve çetesinin Uluslararası Adalet Divanında yargılanması ve bir ara karar çıkması ve Uluslararası Ceza Mahkemesinde haklarında tutuklama kararı verilmesi, adalet arayan insanlık cephesinin çabalarının sonucudur."

Dünyanın bundan sonraki döneminde bir diğer çatışma alanının "Demokrasi ile otokrasi arasında" olacağını anlatan Kurtulmuş, "Ümit ediyoruz ki bu mücadelede, demokrasiyi savunanlar güçlü bir şekilde galip çıkacaklardır." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, gelecek dönemde bir diğer mücadele alanının ise "kapsayıcılık ile ayrımcılık-ötekileştirme arasında" olacağını aktardı.

"Yeni bir küresel sistemin inşa edilmesini savunanlarla sistemsizliğin nimetlerinden istifade edenler arasında" da gelecek dönemde bir mücadelenin olacağını ifade eden Kurtulmuş, "Bugün dünyada hem ekonomik hem siyasal anlamda bir sistem söz konusu değil. Sistemin çalışmamış olmasının koca koca ülkelerin nasıl işine geldiğini sizler de biliyorsunuz. Öyle olduğu için 'Bırakın bu sistemsizlik devam etsin. Bu sistemin haksızlıklarına göz yumalım' diyerek tavır ortaya koyduklarını görüyoruz. Ama dünyadaki insanların önemli bir kısmı ise yeni bir sistem inşasından yanadır ve bunun için verilecek mücadelenin tarafı olmaya hazırdır." yorumunda bulundu.

Balkan coğrafyasındaki halkların gelecek süreçte birlik ve beraberlik içerisinde ortak hedefler çerçevesinde mücadele etmesini arzu ettiklerini söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, Balkan coğrafyasının tabii bir parçası olarak kendimizi görüyoruz. Buradaki halkların her birini ailemizin bir ferdi, ailemizin bir unsuru olarak telakki ediyoruz. Makedonya'daki Türk kardeşlerimizin, Arnavut kardeşlerimizin, Boşnak kardeşlerimizin, gayrimüslim unsurların her birisinin bizim ailemizin bir ferdi olduğunu biliyoruz. Özellikle Balkanlar üzerinde konuşuyorsak, şunu da zihnimizin bir tarafında hep tutuyoruz ki altı asır boyunca Osmanlı barış düzeninin hüküm sürdüğü Balkan coğrafyasının hemen hemen her yerinde ayak izlerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız, komşularımız vardır. Bu çerçevede Balkan coğrafyasındaki halklarla yakın ilişkileri her alanda sürdürmeye devam edeceğiz."

(Bitti)