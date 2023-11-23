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Kurultay'da Kılıçdaroğlu'na Destek Veren Soyer'in Adaylığı Tartışılıyor - Son Dakika

Kurultay'da Kılıçdaroğlu'na Destek Veren Soyer'in Adaylığı Tartışılıyor

Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayda destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden aday gösterilmeyeceği iddiaları gündemi meşgul ediyor. Soyer'in politik geleceği hakkındaki spekülasyonlar devam ederken, bu durumun partideki dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu.

Kurultay\'da Kılıçdaroğlu\'na Destek Veren Soyer\'in Adaylığı Tartışılıyor
23.11.2023 - 12:56,  Güncelleme: 13:06
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Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tekrar aday gösterilmeyeceği konuşuluyor. Yapılan anketlerde dibi gördüğü konuşulan Soyer, "14 Temmuz 28 Temmuz aralığında bir anket yaptırdık. Elimize gelen anket sonuçlarına göre yüzde 57. Ben yüzde 58.1 ile seçilmiştim. Benim en büyük moral kaynağım ve enerjim sokaktan geliyor. Bir dönem daha hak ettiğimi düşünüyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Ankara, İstanbul ve Aydın dışındaki büyükşehirlerde henüz aday belirlemediklerini ifade ederek İzmir'de performans anketi yapacaklarını belirtti. Özel'in bu çıkışı sonrası Tunç Soyer'in İzmir'de tekrar aday gösterilmeyeceği öne sürüldü.

Tunç Soyer, "Sosyal medya toz duman ama ben sokakta bunu görmüyorum. Ben teveccühünü görüyorum. Benim en büyük moral kaynağım ve enerjim sokaktan geliyor. Bir dönem daha hak ettiğimi düşünüyorum" diye konuştu. Cumhuriyet'e konuşan Tunç Soyer, şunları söyledi:

Ben de anket yaptırıyorum

- Biz göreve başladığımız günden itibaren anket çalışması yaptık ve sürekli yapıyoruz. Eksikliklerimizi, halkın memnuniyetini görmek için anket yaptırdık. Anketten çekinmemiz söz konusu değil.

Temmuz anketine göre yüzde 57'yim

- 14 Temmuz 28 Temmuz aralığında bir anket yaptırdık. Elimize gelen anket sonuçlarına göre yüzde 57. Ben yüzde 58.1 ile seçilmiştim.

Anketlerden asla çekinmeyiz

- O dönem ittifak da vardı. İttifak ortada yokken isme yönelik bir oran çıkması bizi mutlu etti. Bundan sonra yeni anketler de gelecektir. Anketlerden asla çekinmeyiz. Yeter ki objektif olsun."

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurultay'da Kılıçdaroğlu'na Destek Veren Soyer'in Adaylığı Tartışılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurultay'da Kılıçdaroğlu'na Destek Veren Soyer'in Adaylığı Tartışılıyor - Son Dakika
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