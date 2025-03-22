Kurultayda delegelere para mı dağıttı? Murat Ongun\'dan bomba iddiaya tek kelimelik yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan "yolsuzluk" operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 100 kişiden biri olan İBB iştirakı Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun emniyette 131 sayfa ifade verdi.

KURULTAYDA DELEGELERE PARA MI DAĞITTILAR?

Soruşturmadaki gizli tanığın "Kurultay döneminde ben de seçim için Ankara'da bulunuyordum. Yanlarında delegelere vermek üzere getirdikleri çantalar dolusu para vardı. Seçimi Özgür Özel kazansın diye delegelere para dağıttılar. Ben buna bizzat şahit oldum. Kurultayda ayrıca bazı delegelere siyasi rüşvetler de verildi" beyanları Murat Ongun'a ifadesi esnasında soruldu. Ongun, CHP Kurultayı ile ilgili iddialara "İftira" cevabını verdi.

İMAMOĞLUYLA NEDEN ORTAK BAZ (SİNYALİ) VERDİĞİ SORULDU

Murat Ongun'a, "Ekrem İmamoğlu ile ortak baz kayıtlarınızın bulunmasındaki sebep nedir?" sorusu da yöneltildi. Ongun ise, "İBB Başkan danışmanı olarak görev yapmaktayım. Sayın Ekrem İmamoğlu da İBB Başkanı olmasından dolayı kendisiyle yoğun görüşmem son derece normaldir. Buradan bir suç isnadı yaratılmaya çalışılmasına anlam veremedim" diye cevap verdi.

GİZLİ TANIKTAN DİLEK İMAMOĞLU İDDİASI

Gizli tanık Meşe ise verdiği ifadede Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile Murat Ongun'un ilişkilerinin iyi olmadığını söyleyerek, "Dilek İmamoğlu'nun kendi hayatını sürdürebilmesi için İstanbul Vakfı Dilek İmamoğlu'nun kontrolüne verilmiştir. Bu yöntemle Murat Ongun devre dışı kalıp kalan örneklemdeki 400 bin lira gibi rakam İstanbul Vakfı'na yatırılmaktadır" ifadesini kullandı.

Ongun kendisine okunan gizli tanık ifadesinin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "İstanbul Vakfı ya da başkanımızın eşi Dilek hanımın adının ilk kez reklam işine karıştırıldığını üzülerek duydum. Bilgim ve görgüm dahilinde hiç böyle bir şey yoktur" şeklinde cevap verdi.