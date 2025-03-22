Kurultayda delegelere para mı dağıttı? Murat Ongun'dan bomba iddiaya tek kelimelik yanıt - Son Dakika
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Politika

Kurultayda delegelere para mı dağıttı? Murat Ongun'dan bomba iddiaya tek kelimelik yanıt

Kurultayda delegelere para mı dağıttı? Murat Ongun\'dan bomba iddiaya tek kelimelik yanıt

İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan isimlerden biri olan İBB İştiraki Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'a sorguda gizli tanığın ''Seçimi Özgür Özel kazansın diye delegelere para dağıttılar. Ben buna bizzat şahit oldum. Kurultayda ayrıca bazı delegelere siyasi rüşvetler de verildi'' şeklindeki iddiası soruldu. Ongun bu soruyu ''İftira'' diyerek geçiştirdi.

22.03.2025 13:57
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan "yolsuzluk" operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 100 kişiden biri olan İBB iştirakı Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun emniyette 131 sayfa ifade verdi.

KURULTAYDA DELEGELERE PARA MI DAĞITTILAR?

Soruşturmadaki gizli tanığın "Kurultay döneminde ben de seçim için Ankara'da bulunuyordum. Yanlarında delegelere vermek üzere getirdikleri çantalar dolusu para vardı. Seçimi Özgür Özel kazansın diye delegelere para dağıttılar. Ben buna bizzat şahit oldum. Kurultayda ayrıca bazı delegelere siyasi rüşvetler de verildi" beyanları Murat Ongun'a ifadesi esnasında soruldu. Ongun, CHP Kurultayı ile ilgili iddialara "İftira" cevabını verdi.

İMAMOĞLUYLA NEDEN ORTAK BAZ (SİNYALİ) VERDİĞİ SORULDU

Murat Ongun'a, "Ekrem İmamoğlu ile ortak baz kayıtlarınızın bulunmasındaki sebep nedir?" sorusu da yöneltildi. Ongun ise, "İBB Başkan danışmanı olarak görev yapmaktayım. Sayın Ekrem İmamoğlu da İBB Başkanı olmasından dolayı kendisiyle yoğun görüşmem son derece normaldir. Buradan bir suç isnadı yaratılmaya çalışılmasına anlam veremedim" diye cevap verdi.

GİZLİ TANIKTAN DİLEK İMAMOĞLU İDDİASI

Gizli tanık Meşe ise verdiği ifadede Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile Murat Ongun'un ilişkilerinin iyi olmadığını söyleyerek, "Dilek İmamoğlu'nun kendi hayatını sürdürebilmesi için İstanbul Vakfı Dilek İmamoğlu'nun kontrolüne verilmiştir. Bu yöntemle Murat Ongun devre dışı kalıp kalan örneklemdeki 400 bin lira gibi rakam İstanbul Vakfı'na yatırılmaktadır" ifadesini kullandı.

Ongun kendisine okunan gizli tanık ifadesinin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "İstanbul Vakfı ya da başkanımızın eşi Dilek hanımın adının ilk kez reklam işine karıştırıldığını üzülerek duydum. Bilgim ve görgüm dahilinde hiç böyle bir şey yoktur" şeklinde cevap verdi.

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Son Dakika Politika Kurultayda delegelere para mı dağıttı? Murat Ongun'dan bomba iddiaya tek kelimelik yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • AHMET YILMAZ:
    ZALÎM DÎKTATÖR ERDOGAN SARAY BAŞINA YIKILACAK 46 75 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    FETO taktiği. görmedim duymadım bilmiyorum. 65 50 Yanıtla
  • 205622:
    adam yok diyo demek gizli tanik lazım qcilen gizli tanık araniyo 32 30 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    "gecistirdi" algiya devam. penguen yok mu penguen? 25 22 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    kılıçtaroğlu demişti delegelere ev aldılar telofon araba aldılar demişti 23 10 Yanıtla
  • Murat Zor:
    selonun karısı seçimlerden öekileyim diye örgüte 20 m aktarıldı diye itirf ederse ne yapacaksınız 13 16 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    İmamoğlu’nu şikayet eden CHP li Kurultay iptali davasını açan CHP Li ortada koltuk ve büyük bir para kavgası var ama bu olayı dönüp iktidara isyan boyutuna getirmek olayları gizlemenin en güzel yolu.Hzır Erdoğan dğşmanı bir kitle varken çokda kolay oldu.Sorgulamayan bir kitle.. 20 6 Yanıtla
  • Mert Mertçe:
    Satilmislara para verilmişse bu konu kimseyi ilgilendirmez sorun İstanbul'un parası 16 milyonun vebali günahı boyunalrina bunlara kim bilerekten destekliyorsa beter olsun 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kurultayda delegelere para mı dağıttı? Murat Ongun'dan bomba iddiaya tek kelimelik yanıt - Son Dakika
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