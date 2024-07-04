Kuşadası Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısında Orman Yangını Konuşuldu

Politika

Kuşadası Belediye Meclisi Temmuz ayı Olağan Toplantısı Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda Selçuk'ta başlayarak Kuşadası'na sıçrayan ve kent merkezine ulaşmadan ekiplerin öz verili çalışması sayesinde söndürülen orman yangınıyla ilgili açıklama yapan Meclis Başkan Vekili Salim Tümer Apaydın, "Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuşadası Belediyesi olarak sönen ciğerlerimizi yeniden canlandırmak için tüm imkanlarımızı kullanacağız" dedi.

Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların ele alındığı Kuşadası Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısının ana gündem maddesi, geçtiğimiz hafta sonu Selçuk'ta başlayarak Kuşadası'na sıçrayan orman yangını oldu. Yangın, Kuşadası Belediyesi, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre il ve ilçe belediyelerinden gelen ekiplerin karadan, yangın söndürme helikopterlerinin de havadan müdahalesi sayesinde kent merkezine ulaşmadan söndürüldü.

Kuşadası Belediyesi ekipleri seferber oldu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de alınan tedbirler ve söndürme çalışmalarını çok yakından takip ettiği yangında, Meclis Başkan Vekili Tümer Apaydın, felaketin yaşandığı ilk dakikalardan itibaren birim müdürleriyle bölgeye gitti. Kurulan kriz masasında Aydın Valiliği ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Vekili Tümer Apaydın, "Kuşadası Belediyesi olarak iş makineleri, su tankerleri ve yaklaşık 150 personelimizle yangın alanında canla başla görev yaptık. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan zehirlenen 7 arkadaşımızı hastaneye kaldırdık. Çevre il ve ilçe belediyelerinin yanı sıra müteahhitler ile de temasa geçerek iş makinesi ve su tankeri desteği istedik. Kentimiz büyük bir felaket atlattı. KOMER, Kuştur mevkii ve Bahçecik Boğazı civarında yangın yerleşim yerlerine sıçramak üzereydi. Yapılan hızlı ve etkin müdahale ile yangının kent merkezine inmesi engellendi" dedi.

"Üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız"

Kuşadası'nda yangın nedeniyle zarar gören ormanlık alanı yeniden yeşertmek için Kuşadası Belediyesi'nin tüm imkanlarını kullanmaya hazır olduklarını vurgulayan Meclis Başkan Vekili Salim Tümer Apaydın, "Yanan alanları ağaçlandırma çalışması Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Tek başımıza bir şey yapma yetkimiz yok. Orman Genel Müdürlüğü ve Aydın Valiliği ile iş birliği içerisinde üzerimize düşen görevi sonuna kadara yapacağız. Sönen ciğerlerimizi yeniden canlandırmak için tüm kurumlarla hep beraber çalışacağız" diye konuştu.

"O gün bazı arkadaşlarımızı nedense sahada göremedik"

Kuşadası Belediye Meclisi Toplantısı'nda, İYİ Parti Grubu'nun yangın sırasında Başkan Ömer Günel'in nerede olduğuyla ilgili sorusu üzerine Kuşadası Belediye Başkanı Seyfi Seyhan Suvari söz aldı. Başkan Ömer Günel'in yangın söndürme çalışmalarını çok yakından takip ettiğini belirten Seyfi Seyhan Suvari, "Devletin orman yangınlarıyla ilgili çok daha büyük tedbirler alması gerekiyor. Çünkü 2 yıl önce Marmaris ve Manavgat'ta yangınlar yaşandı. Ciddi anlamda kayıplar oldu. Yangınlar uzunca bir süre söndürülemedi. Görülüyor ki bunlardan ders alınmış. Böyle durumlarda topu her zaman belediyelere, yerel yönetimlere atmamak gerekiyor. Kuşadası Belediyesi bu tür felaketlerde hem kendi hemşehrilerine hem de felaketin yaşandığı bölgelere birçok kez yardım eli uzattı" dedi.

"O gün ben de oradaydım, siz de oradaydınız, Sayın Valimiz, Kaymakamımız da oradaydı. Tarım Bakanımız da geldi ama biz de bazı arkadaşlarımızı nedense göremedik" diye konuşan Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, belediye başkanının temsil noktasında bulunduğu bir yerden siyaset yapmanın doğru olmadığını ifade etti. Suvari "Kuşadası bir turizm kentidir. Turizm kentinin temsile ve vizyona ihtiyacı vardır. Son yılların en vizyoner belediye başkanı canla başla, emeği ile çalışmaktadır. Dakika dakika bizden orman yangını ile ilgili bilgi almış ve sabahın ilk saatleri itibariyle olay yerine intikal etmiştir. Bundan sonraki çalışmaları da kendisi koordine edecektir" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Grup Sözcüsünden şaşırtan soru

Toplantıda Kuşadası'nın Almanya'daki kardeş şehri Marl'da 19-24 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Marl Kardeş Şehir Eşleştirme Toplantısı'na katılım konusu da ele alındı. Toplantıda Kuşadası Belediyesi'ni temsilen Başkan Ömer ile Meclis Üyesi Ayşegül Dağlı ve tüm giderlerini kendisi karşılamak üzere Personel AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Demir'in katılımı ile ilgili önerge oylanırken İYİ Parti Grubu Sözcüsü Hasan Göçmen'in "Bir önceki meclis toplantısında Romanya'ya yapılacak ziyaretle ilgili konuyu görüştük. Ancak Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında ziyarete gidilmesi reddedildi. Şimdi Almanya olunca mı gidiliyor" demesi salonda şaşkınlıkla karşılandı. Başkan Vekili Tümer Apaydın ise bu soruya "Onda giderleri biz karşılıyorduk. Bunda karşı taraf karşılıyor. O nedenle de tasarruf tedbirlerine takılmıyor" şeklinde yanıt verdi. - AYDIN