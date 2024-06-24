Kuzey Makedonya'da Hristijan Mickoski liderliğindeki yeni hükümet resmen göreve başladı

Politika

Kuzey Makedonya'da 8 Mayıs'ta düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) Genel Başkanı Hristijan Mickoski liderliğindeki yeni hükümet meclisten güvenoyu alarak resmen göreve başladı.

Kuzey Makedonya'da 8 Mayıs tarihinde düzenlenen 11. Parlamento seçimlerini kazanan ve Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova'dan hükümet kurma yetkisini alan muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) Genel Başkanı Hristijan Mickoski'nin meclise sunduğu yeni hükümet 77 "evet" oyuna karşılık 22 "hayır" oyuyla güvenoyu alarak resmen göreve başladı. Hükümetin kurulması için 61 milletvekili oyu gerekiyordu.

Bazı milletvekilleri oylamayı boykot etti

Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) ve Levica (SOL) parti milletvekilleri karşı oy kullanırken, 3 Türk milletvekilinin de bulunduğu ve toplamda 18 milletvekili bulunan Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) öncülüğündeki "Avrupa Cephesi İttifakı" milletvekilleri hükümet oylaması öncesinde genel kurulu terk etti.

VMRO-DPMNE Genel Başkanı ve hükümeti kurma yetkisi elinde olan Mickoski, hükümet programını milletvekillerine sundu. Oylamanın ardından Mickoski, Kuzey Makedonya'daki 20. Hükümetin 13. Başbakanı oldu.

Mecliste yeni hükümeti destekleyen parlamento çoğunluğu, VMRO-DPMNE öncülüğündeki "Senin Makedonyan" Koalisyonu, 58, Arnavut siyasi partilerinden oluşan VLEN (DEĞER) Koalisyonun'dan 14 ve ZNAM'dan 6 olmak üzere 78 milletvekilinden oluşuyor.

Bakanlık sayısı arttı

Yeni hükümette, öncekinden dört fazla olmak üzere toplam 20 bakanlık yer alacak. Hükümetin Başbakan ve Başbakan Yardımcıları dahil olmak üzere toplamda 24 üyesi olacak. Hükümet kabinesinde VMRO-DPMNE öncülüğündeki koalisyondan 15, VLEN koalisyonundan 6 ve ZNAM'dan 2 üye yer alıyor.

Yeni kabinede, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Aleksandar Nikolovski, Savunma Bakanı Vlado Misaylovski, Maliye Bakanı Gordana Dimitrieska Koçoska, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, Yerel Öz Yönetim Bakanı Zlatko Perinski, Bilgi Toplumu ve Dijital Dönüşüm Bakanı Stefan Andonovski, Spor Bakanı Borko Ristovski, Enerji, Maden ve Maden Kaynakları Bakanı Sanja Bojinovska, Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakan Cvetan Tripunovski, Kültür ve Turizm Bakanı Zoran Lyutkov, İçişleri Bakanı Pançe Toşkovski, Eğitim ve Bilim Bakanı Vesna Yanevska, Birinci Başbakan Yardımcısı ve Ekoloji Bakanı İzet Meciti, Sağlık Bakanı Arben Taravari -,Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Besar Durmişi, Ekonomi ve Çalışma Bakanı Fatmir Limani, İyi Yönetimden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Arben Fetai, Avrupa Entegrasyonu Bakanı Orhan Murtezani, Adalet Bakanı İgor Filkov Kamu Yönetimi Bakanı ve Goran Minçev oldu.

Meclis'te Türkçe konuşma

Meclis Genel Kurulu'nda dün başlanan yeni hükümet görüşmelerinde Makedonya Türkleri Hak ve Demokrasi Hareketi'nin Avrupa Cephesi'nden seçilen milletvekili Salih Murat, konuşmasının bir kısmında Türkçe konuşurken, Meclis Başkanı Afrim Gashi tarafından konuşması iç tüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle kesildi.

Konuşmasını Makedonca yapan Murat, "Kıymetli halkım, değerli soydaşlarım. Meclisimizin çalışmaları başta soydaşlarımıza ve vatanımıza hayırlı ve bereketli olmasını dilerim" sözlerini Türkçe olarak söyledi.

VMRO DPMNE'den Türk milletvekillerine hükümete katılma çağrısı

Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve milletvekili Beycan İlyas'ın yeni hükümette Türk toplumundan tek bir temsilcinin bile bulunmamasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Bunun ardından söz alan VMRO-DPMNE Milletvekili Nikola Micevski bugün, yeni hükümetin seçimi için yapılan parlamento oturumunda, Türk partilerindeki milletvekillerini iktidar çoğunluğuna katılma ve "durumun iyileştirilmesi için hep birlikte çalışma" çağrısında bulundu.

Hristijan Mickoski kimdir?

Hristijan Mickoski 29 Eylül 1977'de başkent Üsküp'te dünyaya geldi. Mickoski, Üsküp Kiril ve Metodiy Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden "Kaldıraç mekanizmalarının bilgisayar destekli kinematik ve kinetostatik analizi" konusuyla mezun oldu. Aynı üniversitede "Kaldıraç mekanizmalarının optimizasyon sentezi" konulu yüksek lisans tezini tamamladı. Doktorasını da "Bulanık mantık kullanarak manipülatif robotların yönetimi" konusuyla başarıyla tamamladı.

İş deneyimine 2002 yılında Üsküp Kiril ve Metodiy Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi'nin bilimsel ve öğretim kadrosunun bir parçası olarak başladı. 2015-2017 döneminde Başbakanlar Nikola Gruevski ve Emil Dimitriev'in enerji danışmanlığını yaptı ve 2016-2017 döneminde bir enerji şirketinin genel müdürlüğünü yaptı.

Aralık 2017'de VMRO DPMNE'nin 16. kongresinde Genel Başkanlığa seçildi ve Aralık 2021'de partinin Üsküp'teki 17. kongresinde tekrar bu göreve seçildi. - ÜSKÜP