Lapis Lazuli Koridoru Toplantısı İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Lapis Lazuli Koridoru Toplantısı İstanbul'da Yapıldı

Bakan Uraloğlu, Lapis Lazuli Koridoru için stratejik bağlantılar ve projeleri görüşmek üzere toplandı.

03.10.2024 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Koridor geçişlerinden birini oluşturan Lapis Lazuli Koridoru Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye doğudan gelen mevcut hatlar ve Zengezur Koridoru gibi planlanan yeni hatların yanı sıra güneyden gelen hatlar üzerinde de güncel bir şekilde çalışmaktadır. Bu anlamda Basra Körfezi'ni Türkiye'ye bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesini Irak ve Körfez ülkeleri ile hayata geçirme arzusundayız. Orta koridorun devamında ülkemizden geçen hatların kapasitelerini arttırılması için ciddi yatırımlar planlıyoruz ve onları birbiri ardına da hayata geçiriyoruz" dedi.

Orta Koridor geçişlerinden birini oluşturan Lapis Lazuli Koridoru Bakanlar Toplantısı Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımı ile İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda Lapis Lazuli Koridorunun etkin şekilde kullanılması için alınabilecek tedbirler görüşüldü. Lapis Lazuli Koridoru Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında ticaret ve ulaşım için stratejik bir bağlantı sağlayacak.

"Basra Körfezi'ni Türkiye'ye bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesini Irak ve Körfez ülkeleri ile hayata geçirme arzusundayız"

Toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dünyanın incisi İstanbul'da Lapis Lazuli Koridorunu detaylıca ele alarak değerlendireceğiz. Geldiğimiz durumu bugüne kadar ve bundan sonra neler yapabileceğimizi beraberce istişare edeceğiz. Orta koridorun devamında ülkemizden geçen hatların kapasitelerini arttırılması için ciddi yatırımlar planlıyoruz ve onları birbiri ardına da hayata geçiriyoruz. Bugün burada ele alacağımız Lapis Lazuli güzergahı gibi ilave bağlantı hatlarıyla bu ihtiyaç daha da artacaktır. Türkiye doğudan gelen mevcut hatlar ve Zengezur Koridoru gibi planlanan yeni hatların yanı sıra güneyden gelen hatlar üzerinde de güncel bir şekilde çalışmaktadır. Bu anlamda Basra Körfezi'ni Türkiye'ye bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesini Irak ve Körfez ülkeleri ile hayata geçirme arzusundayız" dedi.

"Lapis Lazuli manevi değer yüklenmiş bir taştır ve dostluğun taşı olarak da bilinir"

Doğu ve güneyden gelecek yüklerin Avrupa'ya ulaşmasında tıkanıklıklar yaşanmaması için Bulgaristan ile ikinci bir demiryolu açılması noktasında da bir mutabakat zaptı imzaladıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Türkiye bulunduğu konumun sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek ve tedarik zincirlerinin devamlılığını sağlamak adına gerekli adımları atma noktasında her türlü kararlılığı ortaya koymaktadır. Toplanmamıza vesile olan Afganistan çıkışlı yüklerin dünya pazarına erişimi ve Afganistan'ın ihtiyaçlarının tedariğinin kolaylaştırılmasına destek olacak güzergahı ismini veren Lapis Lazuli gelecek olursak bildiğiniz üzere Lapis Lazuli manevi değer yüklenmiş bir taştır ve dostluğun taşı olarak da bilinir. Bu minvalde değerli olarak düşündüğümüz Lacivert Yol ticareti kolaylaştırmak kültürel bağları güçlendirmek ve bölgemizdeki ekonomik kalkınmayı desteklemek için büyük bir fırsat sunmaktadır. Keza bu koridor ülkelerimizin özverili çabaları sayesinde önemli kilometre taşlarına da ulaşmıştır. Dün heyetlerimizin ön hazırlık niteliğindeki teknik toplantısında ise bu koridorun etkinliğine dair görüşmeler gerçekleştirildi. Bölge ulaştırma alt yatırımları karayolu ve demiryolu taşımacılığında tarife ve gümrük uygulamaları idari hususlar ve güvenlik tedbirleri ile risk yönetimi gibi bir dizi husus hakkında görüş alışverişinde detaylıca bulundular" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Basra Körfezi, Politika, istanbul, Türkiye, Ekonomi, Körfez, Son Dakika

Son Dakika Politika Lapis Lazuli Koridoru Toplantısı İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:59 Emre’yi ’Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm’ dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti
17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
16:19 Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
09:52 Kentucky’de polis amiri, yakın arkadaşı olan hakimi makam odasında öldürdü Kentucky'de polis amiri, yakın arkadaşı olan hakimi makam odasında öldürdü
09:40 Brezilya’da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti Brezilya'da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti
09:23 Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti
08:54 Hindistan’daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
07:23 İsrail’in İran’a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 19:43:57. #1.11#
SON DAKİKA: Lapis Lazuli Koridoru Toplantısı İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement