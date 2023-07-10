Litvanya'ya ayak basan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet mesaj: AB'de önümüzü açın - Son Dakika
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Litvanya'ya ayak basan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet mesaj: AB'de önümüzü açın

10.07.2023 16:52

NATO Zirvesi için Litvanya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye adım atar atmaz yaptığı sosyal medya paylaşımında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım." dedi.

11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'da düzenlenecek NATO Zirvesi için liderler Vilnius kentine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kente ayak basar basmaz bir tweet attı. Türkiye'nin AB'de önünün açılması gerektiğini belirten Erdoğan, "Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Litvanya ziyaretimizin ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"İTTİFAK DAYANIŞMASIYLA HAREKET ETTİK"

Erdoğan'ın açıklamasının tamamı şöyle: "Yarın başlayacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Vilnius'a geldik. Bu kritik zamanda, NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacak, önemli kararlara imza atacağız. Madrid'de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırmış ve bunların Vilnius Zirvesi'nde onaylanmasını öngörmüştük. Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışmasıyla hareket ettik.

"BİZE VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINI İSTİYORUZ"

Vilnius'ta, NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz. Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, Üçlü Mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır. Biz, bize verilen ve altına imza atılan tüm sözlerin tutulmasını istiyoruz.

"50 YILDIR BİZİ AB KAPISINDA BEKLEYEN ÜLKELERE SESLENİYORUM"

Tehditlerin arttığı bir dönemde müttefiklerimizle birlikte Vilnius'ta ittifaka verdiğimiz önemi teyit edeceğiz. Bu vesileyle bir gerçeğin altını çiziyoruz; NATO üyesi ülkelerin tamamına yakını Avrupa Birliği üyesidir. Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Litvanya ziyaretimizin ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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NATO Zirvesi Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi Vilnius'ta düzenlenecek

Litvanya, Nato, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Litvanya'ya ayak basan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet mesaj: AB'de önümüzü açın - Son Dakika


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