Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı - Son Dakika
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Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı

22.09.2022 10:55
Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı

ABD-İngiltere-İsrail merkezli dönüştürülmek istenen yeni dünya düzeni çok kutuplu dünyayı ekonomik buhranlara ve savaşlara sürüklüyor. Türkiye'ye tuzak kurulduğunu ve ABD'nin kuşatma planlarını açıklayan Doç. Dr. Cihat Yaycı, "Dedeağaç artık bir ABD deniz üssüne evrilmektedir. Bu, Lozan dengesini de bozucu bir girişimdir" dedi. Yaycı, "Türkiye'nin yakın bir zamanda çatışmaya çekilmesi ihtimali söz konusu. Türkiye'nin çok ama çok dikkatli olması gereklidir" ifadelerini kulandı.

Müesses nizam yeniden oluşurken Türkiye gücünün karşılığını almak istiyor. Emperyalist devletlerin sistemi devam ettirmek istemesi bölgemizdeki çatışma alanlarını artırdı. İngiltere, ABD ve İsrail merkezli yapılanmaysa Türkiye'yi kuşatma altına aldı. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi ve müstafi amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, son dönemde ABD'nin Yunanistan'daki üslerinin sayısını artırması, Dedeağaç limanını genişletmesi girişimi ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik gelişmeleri Türkiye gazetesine değerlendirdi.

TANK VE SALDIRI HELİKOPTERLERİ KİME KARŞI KULLANILACAK?

"ABD, NATO ve Batı artık doğu sınırını Türkiye'den Yunanistan'a çekmek istiyor" diyen Yaycı'nın açıklamaları şöyle:

"ABD'nin Europe Defender-21 kapsamında tatbikat yapmasından ve ABD'nin Dedeağaç'a askerî yığınak yapmasından ziyade, tatbikatın ardından bu zırhlı araçların Yunanistan'a hibe edilecek olması esas problemi teşkil etmektedir. Bu araçlara aslında Yunanistan'ın ihtiyacı yoktur. Ancak hibe edilecek olan tank ve helikopterin kime karşı kullanılacağı sorusu önemlidir. Hibe edilen teçhizatın taarruz nitelikli olması çok ciddi bir soru işaretidir.

Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı

DEDEAĞAÇ LOZAN'IN DENGESİNİ BOZUYOR

Dedeağaç'ta yapılan yığınak ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin küresel plan, program ve stratejisinin uygulayıcısı olduğu unutulmamalıdır. ABD, NATO ve Batı artık doğu sınırını Türkiye'den Yunanistan'a çekmek istiyor. Dedeağaç, ABD için Balkanlara ve Karadeniz'e giriş kapısı olarak da görülüyor. Bunun, Türkiye'yi ve Türk Boğazlarını yanı başından çevreleme ve kontrol girişimi olduğu da açık. Üstelik Dedeağaç artık bir ABD deniz üssüne evrilmekte. Bu, Lozan dengesini de bozucu bir girişim.

Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı

"TÜRKİYE'NİN ÇOK AMA ÇOK DİKKATLİ OLMASI GEREKİR"

ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olmak üzere kaldırdığını açıkladı. Tarih önemlidir, çünkü Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş yıl dönümü (gerçekte 16 Ağustos olmasına rağmen) olarak kutladıkları tarihtir. Esasen bu ambargonun kaldırılması, İsrail'den "Demir Kubbe" hava savunma sistemleri satın alacağını beyan etmesi ile örtüşmüştür, dikkatlerden kaçmaması gereken önemli bir husustur. Olayı konjonktürel olarak değerlendirdiğimizde Yunanistan'ın saldırganlıkları, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı, Dedeağaç'ta ABD deniz üssü yapılacağı haberleri ve birkaç hafta evvel Suriye'de ABD'li generallerin PKK'lı teröristleri ziyaret etmeleri, yine ABD'nin ve Rusya'nın PKK'ya destek çıkması ve nihayetinde gelinen noktada GKRY'nin silah ambargosunun kaldırılması büyük bir soru işaretidir. Bu durumların ışığında görünen şudur; Türkiye'nin yakın bir zamanda çatışmaya çekilmesi ihtimali söz konusu. Ve bunun askeri anlamdaki harekat alanının şekillendirilmesi sürüyor. Türkiye'nin çok ama çok dikkatli olması gereklidir."

Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı

YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE'DEKİ İLETİŞİM BAŞKANLIĞI MODELİNİ KOPYALAMASI

Cihat Yaycı, Yunanistan'ın Türkiye'deki iletişim başkanlığı modeline benzer bir iletişim başkanlığı modeli kuracağına yönelik iddiaları değerlendirdi. Yaycı "Yunanistan diplomatik yollarla yürüttüğü algı çalışmasını daha da kurumsallaşarak ve kuvvetlenerek Yunan propagandasını artıracaktır" dedi.

YORUMLAR
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ABD'nin Dedeağaç girişimini değerlendiren Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, dikkatli olmalıyız ABD'nin Dedeağaç girişimini değerlendiren Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, dikkatli olmalıyız

Cihat Yaycı, Yunanistan, Dedeağaç, Lozan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı - Son Dakika


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