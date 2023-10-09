Lübnan Dışişleri Bakanı: Hizbullah, İsrail-Hamas çatışmasına müdahil olmayacak - Son Dakika

Lübnan Dışişleri Bakanı: Hizbullah, İsrail-Hamas çatışmasına müdahil olmayacak

Lübnan Dışişleri Bakanı: Hizbullah, İsrail-Hamas çatışmasına müdahil olmayacak
Son Güncelleme: 09.10.2023 12:43

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde 'şartlı güvence' aldıklarını açıkladı. Buhabib, Hizbullah'ın İsrail'in Lübnan'a saldırıda bulunmaması halinde savaşa müdahil olmayacağını belirtti. Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin ise Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında 'tarafsız olmadıklarını' ifade etmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını söyledi.

Buhabib, Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Evsat gazetesine verdiği demeçte Hizbullah Hareketi'nin Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e başlattığı saldırıya müdahil olması ihtimalini değerlendirdi.

Lübnan hükümetinin Hizbullah'tan Gazze'deki savaşa müdahil olmaması yönünde güvence aldığını belirten Buhabib, Hizbullah'ın İsrail'in Lübnan'a taciz ve saldırıda bulunmaması halinde savaşa müdahil olmayacağını belirtti.

Hizbullah'tan tarafsız değiliz açıklaması

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı.

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan, İsrail, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Lübnan Dışişleri Bakanı: Hizbullah, İsrail-Hamas çatışmasına müdahil olmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan Dışişleri Bakanı: Hizbullah, İsrail-Hamas çatışmasına müdahil olmayacak - Son Dakika
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