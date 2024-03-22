Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel'de Savaş Atmosferi Var - Son Dakika
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Politika

Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel'de Savaş Atmosferi Var

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de savaş atmosferinin hakim olduğunu ifade etti. Orban, AB Liderler Zirvesi'nde liderlerin Rusya'ya karşı kendi savaşlarını yürüttüğünü belirtti. Ayrıca, Ukrayna'daki çatışmanın 3. Dünya Savaşı'na dönüşmemesi gerektiğini vurguladı ve NATO ülkelerinden birinin Rusya ile silahlı çatışmaya girmesi durumunda dünya savaşının uzak olmayacağını söyledi. Orban ayrıca, Avrupalı çiftçilerin Ukrayna tahılı ile rekabet edememesi konusunda destek verdiğini belirtti.

22.03.2024 17:54
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de savaş atmosferinin hakim olduğunu ifade etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Brüksel'de Kossuth Radyosu'nun programına konuk oldu. AB Liderler Zirvesine dair konuşan Orban, "Macaristan'dan Brüksel'e gelmek garip bir his. Macaristan normal bir ülke, sakin ve makul bir düşünce hakim. Brüksel'e vardığınızda politikacılarla konuştuğunuzda şaşırıyorsunuz. Burada bir savaş atmosferi var. Burada liderler Rusya'ya karşı kendi savaşlarını yürütüyormuş gibi konuşuyorlar. Bakın, bu Rusya ile Ukrayna arasındaki bir savaş. Bu bizim savaşımız değil. Giderek daha ciddi sonuçlara yol açan bir savaş sarmalının içindeler" dedi.

"Batı, Ukrayna'ya 2-3 ay içinde asker göndermeye karar verebilir"

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker gönderme ihtimali sorulması üzerine Orban, "Kısa zaman içerisinde devasa değişimler meydana geldi. 2 veya 3 ay önce hayal bile edilemeyecek şeyler, bugün genel kabul gören şeyler haline geldi. Almanların Ukrayna'ya ölümcül silah göndermek istemediklerini, bunun yerine ekipman ve miğfer göndermeyi tercih edeceklerini söylediklerini hatırlıyorum. Şimdi ise Almanya'nın Ukrayna'ya Moskova'yı ya da en azından Rusya'nın ileri bölgelerini vurabilecek füze sistemlerini göndermesi gerektiğini söylüyorlar" dedi.

Orban, halihazırda çılgınca ve imkansız gibi görünen şeylerin de bu şekilde 2 veya 3 ay içerisinde gerçeğe dönüşebileceği uyarısında bulundu.

"Savaşa doğru ilerliyoruz"

Brüksel'de alınan kararların gerçek dünyada sonuçları olacağına ilişkin endişelerini dile getiren Orban, "Bu bir video oyunu değil. Bu gerçek dünya. Alınan her karar nedeniyle bir sonraki gün birileri ölebilir. Şimdiye kadar yüz binlerce kişi öldü. Verilen kararlar, yetimler, mahvedilen hayatlar ve yıkılan şehirler ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Orban, "Avrupa'nın politikalarını doğru bir şekilde ele alıp almadığımız konusunda çok düşünüyorum. Avrupa siyasetini sağ, sol, ulusal egemenlik yanlısı, küreselci gibi geleneksel kalıplar içerisinde ele alıyoruz. Günümüzde belirleyici meseleyi kimin barış yanlısı, kimin savaş yanlısı olduğu şeklinde görüyorum. En önemli şey, bu savaş psikolojisini durdurmak, zira giderek savaşa doğru ilerliyoruz" dedi.

Ukrayna'daki çatışmanın 3. Dünya Savaşı'na dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan Orban, "I. Dünya Savaşı da yerel bir çatışma olarak başladı ve adım adım ilerledi. Başlangıçta bir Balkan savaşı olduğu sanılan şey, aslında I. Dünya Savaşı'nın ilk perdesiydi" diye konuştu.

Orban, "NATO ülkelerinden birinin Rusya ile silahlı çatışmaya girmesi durumunda dünya savaşı o kadar da uzakta olmaz" dedi.

Çiftçi protestolarına destek

Ukrayna tahılı ile rekabet edemeyen Avrupalı çiftçilerin öfkelerine hak verdiğini de vurgulayan Macar lider, "Çiftçilerimizin iflas etmesini engellemek için büyük çaba gösteriyoruz. Brüksel bu konuda sağır, zira savaş nedeniyle ateşi yükselmiş durumda" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel'de Savaş Atmosferi Var - Son Dakika

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