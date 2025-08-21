Macron: Türkiye ile İşbirliği Sürecek - Son Dakika
Macron: Türkiye ile İşbirliği Sürecek

Macron: Türkiye ile İşbirliği Sürecek
21.08.2025 16:05
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "(Filistin-İsrail) İki Devletli Çözüm Konferansı için Türk makamlarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "(Filistin-İsrail) İki Devletli Çözüm Konferansı için Türk makamlarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uluslararası durum hakkında görüştük. Öncelikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan savaşını sona erdirme hedefini paylaşıyoruz. Bunun için düşmanlıkların durması ve Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerinin tanımlanması gerekiyor. Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde bu konuda çok iyi bir iş birliği sağlayan Türkiye'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ateşkes, barış ve güvenliği sağlayabilir"

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Macron, "İsrail hükümetinin Gazze şehrine yönelik askeri operasyon başlatma ve Batı Şeria'da, özellikle E1 bölgesinde yeni yerleşim yerleri oluşturma yönündeki son kararlarını şiddetle kınıyoruz. Bu, yalnızca kalıcı bir çatışma durumuna yol açabilir. Sadece ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması, insani yardımların ulaştırılması ve siyasi bir çözüm, bölgedeki herkes için barış ve güvenliği sağlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"İki Devletli Çözüm Konferansı için Türk makamlarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz"

Macron, Eylül ayında New York'ta yapılacak ve Fransa'nın eş-başkanlığını üstleneceği İki Devletli Çözüm Konferansı'na değinerek, "Fransa'nın Eylül ayında New York'ta eş başkanlığını üstleneceği İki Devletli Çözüm Konferansı için Türk makamlarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Özellikle Gazze'de bir istikrar misyonunun hayata geçirilmesi ve iki devletli çözüme dayalı bir siyasi çözümün yeniden başlatılması önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış konusunda ilerleme devam etmeli"

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca, 8 Ağustos'ta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeyi işaret ederek, "8 Ağustos'ta Başkan Trump'ın himayesinde Ermenistan ve Azerbaycan arasında yapılan toplantının da umut verdiğini belirtmiştik. İlerlemelerin devam etmesi, tüm sınırların yeniden açılması ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi önemlidir" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye ile iddialı bir ikili gündem üzerinde çalışmaya hazırım"

Emmanuel Macron paylaşımını, "Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fransa'nın Türkiye ile iddialı bir ikili gündem üzerinde çalışmaya hazır olduğunu tekrar söyledim" ifadeleriyle noktaladı. - PARİS

Kaynak: İHA

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:24
“Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak“ iddiasına yalanlama
"Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak" iddiasına yalanlama
