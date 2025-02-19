Macron'un İkinci Zirvesi Paris'te Başladı - Son Dakika
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Politika

Macron'un İkinci Zirvesi Paris'te Başladı

Paris'te düzenlenen zirveye Kanada ve bazı Avrupa ülkeleri katıldı. Rusya tehdidi vurgulandı.

19.02.2025 19:49
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, geçtiğimiz pazartesi günü tertiplediği Ukrayna'ya ilişkin gayriresmi Avrupalı liderler zirvesinin ardından Kanada ve ilk zirvede yer almayan Avrupa ülkelerinin katıldığı ikinci zirve başkent Paris'te başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa'nın Ukrayna'da barış müzakerelerinde masa dışı kalması endişesiyle geçtiğimiz pazartesi günü tertiplediği ve birçok Avrupa ülkesinin davet edilmedikleri nedeniyle tepki gösterdiği ilk zirvenin ardından bugün Kanada ve ilk zirvede yer almayan Avrupa ülkelerinin katıldığı ikinci zirve başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda başladı.

Zirveye, Kanada, Norveç, Litvanya, Estonya, Letonya, Çekya, Yunanistan, Finlandiya, Romanya, İsveç ve Belçikalı liderler katıldı.

Pazartesi günü Suudi Arabistan'da Rusya ve ABD'den üst düzey heyetler arasında Ukrayna müzakerelerinin başlamasıyla birlikte gerçekleştirilen acil zirvenin ardından Romanya ve Çekya gibi Ukrayna'yı güçlü bir şekilde destekleyen Avrupa ülkeleri, Paris'te pazartesi günü gerçekleştirilen zirveye davet edilmemiş olmaları nedeniyle tepki göstermişti. Fransız Le Monde gazetesi de Pazartesi günkü görüşmelere davet edilmeyen Avrupa ülkelerinin "hayal kırıklığına uğradığını" yazmıştı. Elysee Sarayı'ndaki ilk zirveye Almanya, Danimarka, İtalya, İngiltere, İspanya ve Polonya liderlerinin yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katılmıştı.

Macron dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Avrupalılar için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu vurgulamış ve "En kötü şeyler dahil, aklımıza bile getirmediğimiz şeylerin gerçekleşmeyeceğini zannetmeyin" demişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ise Fransa'nın bazı zor kararlar almak zorunda kalabileceğini açıklamış, "Rusya bizi düşman olarak görmeye karar verdi ve biz de uyanık olmalı, tehdidin boyutunu fark etmeli ve kendimizi müdafaa etmeliyiz" demişti.

Öte yandan AB ülkeleri, Rusya üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla bugün Rusya aleyhinde yeni bir yaptırım paketi üzerinde anlaşma sağladı. - PARİS

Kaynak: İHA

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