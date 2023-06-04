Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Mahinur Özdemir Göktaş atandı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Mahinur Özdemir Göktaş atandı

04.06.2023 14:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine üyelerini açıkladı. Yeni Kabine'de Mahinur Özdemir Göktaş'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevi verildi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da yeni bakanın paylaşımına dikkat çeken bir yorum yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Erdoğan, yeni Kabine'de Mahinur Özdemir Göktaş'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini verdi.

PAYLAŞIMINDA ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini üstlenen Göktaş sosyal medya hesabından yeni görevi ile ilgili paylaşım yaptı. Göktaş "Türkiye Yüzyılı kabinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak milletimize hizmet etme şerefini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." mesajını yayınladı.

Demet Akalın'dan Yeni Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a dikkat çeken yorum: Sizi yakından takip edeceğiz

DEMET AKALIN YORUM YAPTI

Ünlü şarkıcı Demet Akalın yeni Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın paylaşımına dikkat çeken bir yorum yaptı. Gül ve kalp emojisi koyduğu yorumunda "5 dil bilen bir Aile Bakanını yürekten kutluyorum. Kadına şiddetle alakalı sizi yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. Akalın son dönemde muhalif paylaşımlarıyla ön plana çıkmıştı.

Demet Akalın'dan Yeni Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a dikkat çeken yorum: Sizi yakından takip edeceğiz
YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: Seni mi bakan yapmasını bekliyordun Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
  • Yusufun Babası: Erkeğe şiddeti de takip ederseniz seviniriz demetcigim Cevap Yaz 26 6 Yayından Kaldır
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Mahinur Özdemir Göktaş'ın Bakan olması Belçika basınında geniş yankı uyandırdı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Bakan olması Belçika basınında geniş yankı uyandırdı

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Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Mahinur Özdemir Göktaş atandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Mahinur Özdemir Göktaş atandı - Son Dakika
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