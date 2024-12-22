Mahmut Arıkan: \'Baba ve Oğul Esad Katildir\'

Politika

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Milli Görüşçülerin, Saadet Partililerin bakış açısına göre baba Esad katildir. Oğul Esad da katildir. Oğul Esad zalim oğlu zalimdir. Biz hayatımızda, siyasi tarihimizde hiçbir zaman Esadcı olmadık" dedi.

SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Konya İl Başkanlığı kongresine katıldı. Kongrede partililerine seslenen Arıkan, Suriye'deki son gelişmelere değindi. Parti olarak hiçbir zaman Beşer Esad'ı desteklemediklerini ifade eden Arıkan, "Milli Görüşçülerin, Saadet Partililerin bakış açısına göre baba Esad katildir. Oğul Esad da katildir. Oğul Esad, zalim oğlu zalimdir. Kimse bize iftira atarak, kendi hatalarını örtmek için, şucu bucu olmakla suçlamasın. Bu işlerden vazgeçin artık. Biz hayatımızda, siyasi tarihimizde hiçbir zaman Esadcı olmadık. Biz sadece, akıl bir işin sonunu düşünmektir, gerçeğiyle hareketle bugünleri kestirdik. Suriye'de 1 milyona yakın insanın katledileceğini, milyonlarca insanın Suriye'yi terk edeceğini gördük. Biz bunu gördüğümüzde bir tane insan katledilmemişti. 'Yapmayın, etmeyin, hamasi cümlelerle insanları oyalamayın, Orta Doğu'yu kan gölüne çevireceksiniz' demiştik. Bizim bu cümlelerimiz karşısında bizi Esadcı olmakla suçladılar. Bir yıl geçti, haklı çıktık. 1 milyon kişi katledildi, milyonlarca kişi o coğrafyayı terk etti. Ama bize hala siz haklıymışsınız demek yerine bizi Esadcı olmakla suçluyorlar" diye konuştu.