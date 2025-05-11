Mahmut Arıkan: \'Yaşanabilir bir Türkiye\'yi bizler kuracağız\'

Çorum'da partisinin il kongresinde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi'nin Türkiye'nin en büyük teşkilatına sahip olduğunu belirterek, "Yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı bizler kuracağız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Çorum'daki 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Devlet Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen kongrede konuşan Genel Başkan Arıkan, Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Arıkan, "Çorum, sanayide kabına sığmayan, Anadolu'nun yükselen yıldızı olmaya aday bir şehir. Ama işler bu noktada böyle gitmiyor. 2024'te yaşanan kuraklık, bu yıl gelen zirai don, çiftçimizin belini büktü. Yüzde 50'ye varan, daha gazla oranlara varan verim kaybı yaşandı. Tarım arazileri bölünüyor, yapılaşma kontrolsüz. Bu gidişle Çorum'da tarım değil, toprak bitecek. Hayvancılıkla uğraşan kardeşimiz, yem fiyatlarına bakıp hayvanını zararına satıp meslekten çıkmak zorunda kalıyor. 150'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Çorum'un sanayi altyapısı yetersiz. Dijital dönüşümde maalesef Çorum eksik kaldı. Bu şehrin Hattuşa'sı, Alacahöyük'ü var. Ama turizmde ne rehber var, ne tanıtım var, ne altyapı var. Altyapı demişken, şu hızlı tren meselesini de bir konuşalım. Delice-Çorum Hızlı Tren Projesi'nden bahsediyorum. Yıllardır bu şehirde yaşayan, bu şehirde alın teri döken herkesin ortak bir beklentisiydi, acil bir ihtiyaçtı. Ama bakıyoruz ki mesele, ulaştırma yatırımı olmaktan çıkmış, büyük soru işaretleriyle dolu bir tabloya dönüşmüş. Ne oldu, 75 milyar lirayı bulan bir bedelle ihale yapıldı. Üstelik, kamuoyuna açık, rekabete dayalı, şeffaf bir süreçle yapılmadı, pazarlık usulüyle yapıldı. Sadece maliyet mi şaştı hayır arkadaşlar, zamanlama da şaştı" dedi.

"Çözüm mü arıyorsunuz, o zaman adres Ankara'dır, makam Gazi Meclis'tir"

Terör sorunun çözülmesi için adresin TBMM olduğunu kaydeden Arıkan, "Son günlerde ülkemizin geleceğini doğrudan ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Kimisi 'fırsat', kimisi 'tarihin dönüm noktası' şeklinde nitelendiriyor. Fakat ne gariptir ki bu gelişmelerin detaylarını ne Meclis'te duyuyoruz, ne de yetkili kurumlardan dinliyoruz. Bir bakıyorsunuz, kritik bir açıklama İtalya'dan geliyor. Bir bakıyorsunuz, yeni bir gelişmeyi sosyal medya paylaşımlarından öğreniyoruz. Biz en başından beri şunu söylüyoruz; bu ülkenin en önemli meseleleri, gizli toplantılarda, yurt dışındaki masalarda, kapalı kapılar ardında yürütülemez. Çünkü biz bu filmi daha önce izledik. Sadece Oslo'da, sadece Kandil'de, sadece İmralı'da yürütülen süreçlerin nasıl bir hayal kırıklığına dönüştüğünü bu millet çok iyi biliyor. PKK'nın 'fesih' açıklamasını büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Elbette barışın yanındayız. Terörün temizlenmesini biz de çok istiyoruz. Ama doğrusu biz bu açıklamaların aslında hiç de yabancısı değiliz. 1993'te dediler, barış gelmedi, 1995'te yine dediler, silah bırakmadılar, 1998'de, 2006'da, 2009'da ve en son 2013'te. Her defasında aynı cümleler. ve şimdi 7. kez gün gündemde. Peki ne oldu önceki 6'sında? Barış mı geldi, silahlar mı sustu, şehit haberleri mi bitti, hayır. Bu nedenle biz, geçmişten ders çıkararak diyoruz ki 'yeni süreç' diyorsanız, önce 'eski hataların' olmayacağını garanti altına alın. Ayrıca illa çözüm mü arıyorsunuz, o zaman adres bellidir Ankara'dır, makam Gazi Meclis'tir, temsilci aziz millettir" şeklinde konuştu.

"Gündüz kuşağı programları niçin hala yayında niçin yasaklamıyorsunuz"

Gündüz kuşağı programlarıyla ilgili harekete geçilmesi gerektiğini kaydeden Arıkan, "Madem derdiniz toplumu ve aileyi korumak, soruyorum sayın yetkililer, o zaman gündüz kuşağı programları niçin hala yayında niçin yasaklamıyorsunuz? Her türlü ahlaksızlığı anlatan diziler niçin hala televizyonlarda niçin yasaklamıyorsunuz? Sosyal medya hesaplarını bir talimatla kapatanlar, muhalif kanallara milyon milyon ceza yazanlar, bu yayınları görmüyor mu? Bir de bu yılı 'Aile Yılı' ilan ettiniz. Aile yılında dişe dokunur bir icraat yapmak istiyorsanız? Buyurun, Halep ordaysa arşın burada. Başta kendi kanallarınız olmak üzere bu tarz programların hepsine son verin, biz de samimiyetinize inanalım. Öyle yalandan soruşturma uyarı kınama falan da istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençler için sanal bahis ve kumarın bir tehlike oluşturduğunu ifade eden Arıkan, "Hatırlayacaksınız, 1997'de Milli Görüş iktidarı kumarhaneleri kapatmıştı. Çünkü hem aileye, hem topluma hem de gençlere zarar veriyordu. Hatta makinalara 'tek kollu canavar' benzetmesi yapılıyordu. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki o canavar tüm Türkiye'yi sarmış durumda. Her insanımızın, her gencimizin cebine bu kumarhaneler rahatça girebiliyor. ve bunu engelleyecek tek bir adım atılmıyor. Bir nesil emekle değil, şansla kazanmanın hayaline hapsedildi. Bu da sadece ekonomik bir sorun değil, ahlaki bir çöküştür" dedi.

"Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum" ifadelerine yer veren Arıkan, "Asgari ücrete artış yapmak için yıl sonunu beklemeyin, emekli için memur için kamu işçileri için Temmuz'u beklemeyin. Enflasyon kayıplarını telafi edecek şekilde, ücretler bir an evvel güncellenmelidir ve gerekli zamlar yapılmalıdır.Bakınız tam 1 ay sonra mübarek Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Geçen bayram, Sayın Erdoğan 4 bin TL ikramiye için 'daha ne olacak' demişti. Biz söyleyelim, vu bayram emekliye bir tam maaş ikramiye olacak. Olmak zorunda, başka yolu yok. 'Paramız yok' falan demeyin, hiç lafı eveleyip gevelemeyin. Emekliye bir maaş ikramiye verin; emeklinin ahını değil, duasını alın" diye konuştu.

Saadet Partisi olarak yeni bir stratejik aklın kurucusu ve yürütücüsü olmanın zamanı geldiğini kaydederek, "Büyük bir gururla söylüyorum ki Saadet Partisi teşkilatları Türkiye'nin en güçlü teşkilatıdır. Bunu bilerek ve inanarak söylüyorum. Çünkü Saadet Partisi, 'iman varsa imkan vardır' diyenlerin partisidir. ve biliyorum ki yaşanabilir bir Türkiye'yi, Yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı bizler kuracağız. Ülkemizde yaşanan her yeni kriz, bölgemizdeki her yeni gerilim, bize gösteriyor ki artık tarihin akışı hızlanmıştır. ve bu hız, bizden daha net kararlar, daha cesur adımlar istemektedir. Bakınız, muhalefet erken seçim çağrıları yapıyor, iktidar ise sessiz. Ama zaman zaman iktidar kanadından gelen mesajlar, seçimin öne çekebileceğine işaret ediyor. Erken ya da zamanında, fark etmez. Türkiye'de seçimler hala problemli, hala adaletsiz, hala güven vermekten uzak. Özellikle 50+1 düzenlemesi uygulamada olduğu sürece, problemler devam edecek. İşte bu yüzden biz, sadece seçime hazırlanmakla kalamayız. Seçim sisteminin dayattığı dar kalıpları da aşmak zorundayız. Şimdi bu söyleyeceğime dikkat buyurunuz. Milli görüş tarihi boyunca tüm ittifaklarının stratejik aklı, kurucusu ve yürütücüsü olmuştur. Biz de diyoruz ki 56 yıllık geçmişimizin ufkuyla, teşkilatımızın gücüyle, yeni nesil siyasetimizle, yeni bir stratejik aklın kurucusu ve yürütücüsü olmanın zamanı gelmiştir" şeklinde konuştu. - ÇORUM