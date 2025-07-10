Manavgat Belediyesi'nde işler karıştı! Başkanvekili kura ile belirlenebilir - Son Dakika
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Politika

Manavgat Belediyesi'nde işler karıştı! Başkanvekili kura ile belirlenebilir

Manavgat Belediyesi\'nde işler karıştı! Başkanvekili kura ile belirlenebilir
10.07.2025 18:12
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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 7 CHP'li meclis üyesinin rüşvet soruşturmasında tutuklanması nedeniyle yapılacak başkanvekili seçimi öncesi ilginç bir tablo ortaya çıktı. Cumhur İttifakı ve CHP'nin meclis üyesi sayısı eşitlenirken, durumun pazartesi gününe değişmemesi halinde yeni başkanvekili kura ile belirlenecek.

31 Mart 2024 yerel seçiminde Manavgat Belediyesi'ni CHP'nin adayı Niyazi Nefi Kara kazandı. Belediye meclisi dağılımı ise CHP 21, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerden AK Parti 10 ve MHP 6 üyeye sahip oldu. Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'İcbar suretiyle irtikap, rüşvet almak ve zimmet' suçlamaları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve CHP'li 7 belediye meclis üyesinin tutuklanması sonrasında belediye meclisinde dengeler değişti.

MANAVGAT'TA ÇOĞUNLUK ÖNCE CUMHUR İTTİFAKI'NA GEÇTİ

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile birlikte baklava kutusunda 110 bin avro ile suçüstü yakalanan Belediye Başkan Yardımcısı da olan meclis üyesi Mehmet Engin Tüter, Başkan Yardımcısı ve meclis üyesi Gülsüm Özer ile meclis üyeleri Mehmet Çevik, Seval Öz Özgenç, Mehmet Tosak, Osman Coşar ve Mehmet Burak Çeker tutuklandı. CHP'den Başkan Kara ve 7 meclis üyesinin tutuklanması sonrasında CHP'nin meclisteki üye sayısı 14'e düştü. Bu haliyle Cumhur İttifakı 16 üyeyle üstünlüğü elde etti.

CHP'Lİ ÜYELER İSTİFA EDİNCE EŞİTLİK SAĞLANDI

Mecliste çoğunluğun Cumhur İttifakı'na geçmesi sonrası CHP yönetimi tutuklu meclis üyelerinin istifasını istedi. Bu doğrultuda tutuklanan üyeler Mehmet Tosak ve Mehmet Burak Çeker 7 Temmuz günü istifa etti. İlçe Seçim Kurulu, 8 Temmuz Salı günü iki istifayı onayladı ve yerlerine CHP'li yedek meclis üyeleri geldi. Meclis dağılımı CHP 16, Cumhur İttifakı 16 olarak eşitlendi. Aynı gün tutuklu meclis üyeleri Osman Coşar, Seval Öz Özgenç ve Mehmet Çevik'in istifaları da İlçe Seçim Kurulu'na gönderildi. Başkan yardımcılığı da yapan iki meclis üyesi Mehmet Engin Tüter ve Gülsüm Özer ise istifayı kabul etmedi.

CHP İL BAŞKANI KAMACI: YASAL HAKKIMIZ

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, 2 üyenin istifasının onaylandığını, diğer 3 üyenin istifasının onayını beklediklerini söyledi. Kamacı, "Diğer arkadaşlarımızın istifalarının da onaylanmasını bekliyoruz. Bu yasal hakkımız" dedi. Kamacı, istifasını vermeyen iki başkan yardımcısıyla ilgili yorum yapmadı.

BAŞKANVEKİLİ KURA İLE BELİRLENEBİLİR

İçişleri Bakanlığı'nın Başkan Niyazi Nefi Kara'yı görevden uzaklaştırma kararı sonrasında Antalya Valiliği, Manavgat Belediyesi'nde yeni başkan vekili seçiminin 14 Temmuz Pazartesi günü yapılmasını kararlaştırdı.

CHP'li yetkililer, bu tarihe kadar 3 üyenin istifa başvurusu sonuçlandırılmadığı takdirde başkan vekilliği seçimi için şu anki durumun CHP 16, Cumhur İttifakı 16 şeklinde olduğunu ve iki tarafın da eşit oy alması halinde başkan vekili seçiminin kura çekimine kalacağını dile getirdi. CHP'nin başkan vekili adayının ise Avukat Mehmet Çiçek olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Niyazi Nefi Kara, Politika, Manavgat, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Manavgat Belediyesi'nde işler karıştı! Başkanvekili kura ile belirlenebilir - Son Dakika

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