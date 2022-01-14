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Mansur Yavaş'ı trafikte 5 kilometre boyunca izleyen Ankaralının paylaşımları gündem oldu: Hasret kalmışız sizin gibi devlet adamlarına - Son Dakika

Mansur Yavaş'ı trafikte 5 kilometre boyunca izleyen Ankaralının paylaşımları gündem oldu: Hasret kalmışız sizin gibi devlet adamlarına

14.01.2022 14:29

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı trafikte 5 kilometre boyunca izleyen Ankaralı bir vatandaşın yaptığı sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Ankaralı vatandaş, "Aynı yönde 5 km boyunca ilerledik, çakar yok, koruma aracı yok, trafik kurallarına uyuluyor, hayranlıkla izledim, gözlerim yaşardı. Hasret kalmışız sizin gibi devlet adamlarına. Işıklarda yan yana bekledik sizinle, şoförünüz yol boyu kimseden zorla yol almaya çalışmadı. Ankara'ya çok yakıştınız" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, makam aracıyla trafikte hareket halindeyken bir Ankaralı tarafından 5 kilometre boyunca izlendi. Yavaş'ı izlemesinin ardından gözlemlerini sosyal medya hesabından paylaşan Mustafa isimli Ankaralının anlattıkları sosyal medyada gündem oldu.

"HASRET KALMIŞISIZ SİZİN GİBİ DEVLET ADAMLARINA"

"Başkanım bu gün trafikte sizin makam aracınızla denk geldik, siz de araçtaydınız" diyen Ankaralı, "Aynı yönde 5 km boyunca ilerledik, çakar yok, koruma aracı yok, trafik kurallarına uyuluyor, hayranlıkla izledim, gözlerim yaşardı. Hasret kalmışız sizin gibi devlet adamlarına" ifadesini kullandı.

"İKNA OLDUM BEN SİZİN HAKKI VE HALKI GÖZETEN BİR BAŞKAN OLDUĞUNUZA"

"Işıklarda yan yana bekledik sizinle, şoförünüz yol boyu kimseden zorla yol almaya çalışmadı. İkna oldum ben sizin hakkı ve halkı gözeten bir başkan olduğunuza, Ankara'ya çok yakıştınız" diyen Ankaralı Mustafa'nın paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"BİR ANKARALININ TRAFİKTE MANSUR YAVAŞ'LA KARŞILAŞMASI"

Twitter'da Millet İttifakı Büyükşehir Belediyelerinden haberleri paylaşan 'Büyükşehir Çalışıyor' hesabı da açıklamaları, "Bir Ankaralının trafikte Mansur Yavaş'la karşılaşması" notu ile paylaştı.

Mansur Yavaş'ı trafikte 5 kilometre boyunca izleyen Ankaralının paylaşımları gündem oldu
YORUMLAR (8)
  • VATAN SEVER: Boş senaryoları bırak kardeşim. Hizmette ne yapmış ona bak tribüne oynama... Elle tutulur ne hizmeti var? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Sezer Elveren: Trafikte yanyana beklemek ne kadar önemli bilmiyorum. Ama biz Ankara sincan alcı mahallesi gecekondu önleme bölgesi sakinleri olarak 1.5 aydır şebeke suyu alamıyoruz bunuda sayın başkan ve bürokratları çok iyi biliyor. Sonuç 1.5 aydır başkentte kuyu suyu ile yaşamımızı idame etmeye çalışıyoruz. Sorun çözmek lazım. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Mansur Yavaş, Ankara, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'ı trafikte 5 kilometre boyunca izleyen Ankaralının paylaşımları gündem oldu: Hasret kalmışız sizin gibi devlet adamlarına - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'ı trafikte 5 kilometre boyunca izleyen Ankaralının paylaşımları gündem oldu: Hasret kalmışız sizin gibi devlet adamlarına - Son Dakika
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