Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, makam aracıyla trafikte hareket halindeyken bir Ankaralı tarafından 5 kilometre boyunca izlendi. Yavaş'ı izlemesinin ardından gözlemlerini sosyal medya hesabından paylaşan Mustafa isimli Ankaralının anlattıkları sosyal medyada gündem oldu.
"Başkanım bu gün trafikte sizin makam aracınızla denk geldik, siz de araçtaydınız" diyen Ankaralı, "Aynı yönde 5 km boyunca ilerledik, çakar yok, koruma aracı yok, trafik kurallarına uyuluyor, hayranlıkla izledim, gözlerim yaşardı. Hasret kalmışız sizin gibi devlet adamlarına" ifadesini kullandı.
"Işıklarda yan yana bekledik sizinle, şoförünüz yol boyu kimseden zorla yol almaya çalışmadı. İkna oldum ben sizin hakkı ve halkı gözeten bir başkan olduğunuza, Ankara'ya çok yakıştınız" diyen Ankaralı Mustafa'nın paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Twitter'da Millet İttifakı Büyükşehir Belediyelerinden haberleri paylaşan 'Büyükşehir Çalışıyor' hesabı da açıklamaları, "Bir Ankaralının trafikte Mansur Yavaş'la karşılaşması" notu ile paylaştı.
Son Dakika › Politika › Mansur Yavaş'ı trafikte 5 kilometre boyunca izleyen Ankaralının paylaşımları gündem oldu: Hasret kalmışız sizin gibi devlet adamlarına - Son Dakika