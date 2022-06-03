"Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtler oy verir mi? Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel yanıtladı - Son Dakika
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"Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtler oy verir mi? Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel yanıtladı

03.06.2022 19:35

Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'e geçtiğimiz günlerde HDP'li Ahmet Türk'ün "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum" sözleri soruldu. Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda Temel, "Bizim görüşümüz nettir ona dair. Ahmet Türk aslında bu konuda çok sade konuşmuştu, bizim parti görüşünü de ifade ediyor o. Bu son tutumuyla, ne kadar haklı olduğumuz da belki görüldü" dedi.

2023 Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın adayının karşısına Millet İttifakı'nın kimi çıkaracağı kafalarda soru işareti olarak kalmaya devam ederken kamuoyunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş öne çıkıyor. HDP'li seçmenin ülkücü geçmişi olan Yavaş'a oy verip vermeyeceği merak edilirken, geçtiğimiz ay Independent Türkçe'ye konuşan HDP'li Ahmet Türk, "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum" diye konuşmuştu.

"AHMET TÜRK'ÜN GÖRÜŞÜ, PARTİ GÖRÜŞÜMÜZÜ İFADE EDİYOR"

Ahmet Türk'ün açıklamaları BBC'den Ayşe Sayın'a konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'e soruldu.

Van'da Mansur Yavaş'ın Demirtaş'la ilgili "İnşallah" sözünü sonradan düzeltmesini eleştiren Temel, "Bizim görüşümüz nettir ona dair. Ahmet Türk aslında bu konuda çok sade konuşmuştu, bizim parti görüşünü de ifade ediyor o. Bu son tutumuyla, ne kadar haklı olduğumuz de belki görüldü. Ama diğer iki aktör, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ve onların dışındaki başka siyaset dışı veya partiler üstü şahsiyetlerle ilgili etkili sözümüz olur." dedi.

Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? HDP açık bir şekilde yanıtladı
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel

"MANSUR YAVAŞ'A PARTİMİZİN TUTUMU ÇOK BELLİ"

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş arasından hangisini tercih edeceklerine dair soruya ise Tayip Temel, "İmamoğlu, Kılıçdaroğlu veya Mansur Yavaş'ın adaylıkları üzerine parti kurullarımız gerçekten bir tartışma yürütmedi. Ama Mansur Yavaş'a yönelik bizim parti tabanımızın ve parti çeperimizde yer alan güçlerin tutumu çok belli. Ama İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na dair ve belki de bunların dışındaki aday tartışmalarına dair de çok çeşitli fikirlerimiz ve görüşlerimiz olabilir" ifadeleriyle yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Van'da esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş, Mansur Yavaş'a "Sizi çok seviyoruz başkanım. Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz" dedi. Mansur Yavaş ise "İnşallah" dedikten sonra vatandaşlarla sohbet etmeye devam etti. Ancak daha sonra konuya ilişkin açıklama yapan ABB Basın Dairesi, "Sayın Başkan, şikayetini dile getiren bir kişiye sıkça 'inşallah' sözüyle yanıt vermiştir. Özellikle 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne bu yanıtın verildiği şeklindeki manipülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

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Son Dakika Politika 'Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtler oy verir mi? Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel yanıtladı - Son Dakika


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