Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ankara'nın farklı bölgelerinde üzerinde DEM Parti logosunun yer aldığı 'Mansur Yavaş'ı destekliyoruz' yazan sahte seçim afişleriyle ilgili sorulan soruya yanıt vererek: Seçimi kaybedeceklerini anlayınca böyle sahtekarlıklara başvuruyorlar. Çünkü halkın karşısına çıkıp onlardan oy isteyecek yüzü olmayanlar bu tür oyunlara başvuruyorlar. İfadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle'deki seçim çalışması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, DEM Parti'nin ABB Eş Başkan adayı Öztürk Türkdoğan'ın resmine yer verildiği ve DEM Parti'nin seçimde Mansur Yavaş'a destek vereceği yazılan sahte afişler hakkında sorulan soruya,"2014-2019 seçimlerinde hep bunlarla uğraştık. Seçimi kaybedeceklerini anlayınca böyle sahtekarlıklara başvuruyorlar. Çünkü halkın karşısına çıkıp onlardan oy isteyecek yüzü olmayanlar bu tür oyunlara başvuruyorlar. Bunu yapanları da Allah'a havale ediyoruz, seçmene havale ediyoruz. Bunlarla seçim falan kazanamazlar. Allah'ın izniyle açık ara kazanacağız. Tabii, biz gördüklerimizi savcılığa vereceğiz, bu afişi yapanlar ve basanlar hakkında."
Öte yandan, konuya ilişkin olarak Yavaş'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamada da "AK Partili Bala Belediye Başkanı'nın DEM Parti ile anlaştıkları itirafının ardından Ankara'nın çeşitli yerlerine kimliği belirsiz kişilerce iftira afişleri asılmaya başlandı. Sahte afişler hakkında suç duyurusunda bulunulacak olup vatandaşlarımızın da sahte afişlerin görüldüğü yerde polis karakollarına başvurmalarını ve teslim etmelerini rica ederiz" denildi.
Yavaş, AK Parti'nin ABB adayı Turgut Altınok'un malvarlığını açıklamasına ilişkin soruyu "Yorumunu halk yapacak, benim değerlendirme gibi bir lüksüm yok. Ben bütün kamu idarecilerinin mal beyanlarını açıklaması gerektiğini söyledim sadece, olması gereken budur. Oldu, çok da zor değilmiş" ifadeleriyle yanıtladı. Gazetecinin, "Babadan, atadan" diye devam etmesi üzerine Yavaş, "Onların yorumunu yapmak bana düşmez, vatandaş değerlendirir" dedi.
Mansur Yavaş'ın diğer açıklamalarından satırbaşları ise şöyle;
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde yolsuzluğa izin vermediklerini belirten Yavaş, "Bugün destek alan aileler varsa, bunun en büyük sebebi kamu yaratıcılarının yolsuzluk ve israf yapmasıdır. Bu nedenle biz, geldiğimizden itibaren bütün ihalelerimizi açık yaptık. Yaptıklarımızın maliyetini astık sayfamızda kuruşu kuruşuna her şey yazılı. Ankara'nın girişinde, çıkışında kapılar var. Bugünkü maliyeti 350, 400 milyon lira. Kimse kullanmıyor ve estetikten yoksun. 'Biz yaptık oldu' düşüncesiyle yaptıkları bir şey; ama görüyorsunuz Yenimahalle'ye yapılanların hepsi mutlaka ve mutlaka içinde insan olan, insana yarayan projeler. Bizler sonuçta sizlerin parasını kullanıyoruz.
Bunu israf edersek de yolsuzluğa izin verirsek de bu kul hakkıdır. Sizin karşınıza gelirken bizi destekleyenlerin ve kendimizin başını öne eğecek hiçbir şeyin içerisinde olmadık. Dolayısıyla bunları sizin takdirinize bırakıyoruz. İnşallah bir 5 yıl daha aynı şekilde şeffaf hesap verebilir bir anlayışla Ankara'mıza hizmet etmek istiyoruz" diye konuştu.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Ticaret Odası (ATO) meclis ve komite üyelerine, yaptığı yatırımları ve hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı. Yavaş, ortak akılla belediyeyi yönettiğini ve şehrin problemlerine çözüm aradıklarını belirtti. Ayrıca, Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde gerçekleştirdiği projelerle turizmi canlandırmayı hedeflediğini söyledi. Yavaş, ATO üyelerinin hukukunu korumak için mücadele ettiğini ve esnafın huzurunu ve bereketini önemsediğini vurguladı.
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