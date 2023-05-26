Mansur Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı" diyen Sinan Oğan'a yalanlama: Makam talebiniz oldu - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı" diyen Sinan Oğan'a yalanlama: Makam talebiniz oldu

26.05.2023 10:58

14 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'na desteğini açıklamasının ardından katıldığı TRT yayınında "Sayın Kılıçdaroğlu'yla da görüştüm. Bu kamuoyuna yansımadı. Kılıçdaroğlu'ndan benim hiçbir talebim olmadı" dedi. Bu sözleri yalanlayan Mansur Yavaş, "Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu. Hem de 'Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem' dediniz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta gerçekleşen 1. turunda ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan, ikinci tur öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından katıldığı TRT Haber yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN MAKAM TALEBİM OLMADI"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da kamuoyuna yansımayan bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Oğan, "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla da görüştüm. Bu kamuoyuna yansımadı. Bunu ilk kez söylüyorum. Orada da Sayın Kılıçdaroğlu'ndan benim hiçbir talebim olmadı. Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı." dedi.

MANSUR YAVAŞ: MAKAM TALEBİNİZ OLDU

Bu sözlere seçim paylaşımlarında bulunduğu sosyal medya hesabından yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Hayır Sinan Bey, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu" dedi.

"'KAMUYOYUNA DEKLARE EDİLMEZSE, TABANIMI İKNA EDEMEM' DEDİNİZ"

Sözlerini sürdüren Yavaş, "Hem de 'Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem' dediniz. Cumhur İttifakı'ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı' diyen Sinan Oğan'a yalanlama: Makam talebeniz oldu
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Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı' diyen Sinan Oğan'a yalanlama: Makam talebiniz oldu - Son Dakika


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