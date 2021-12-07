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Mansur Yavaş'tan Mersin mitingi ile ilgili imalara yanıt: Kendi mitingime davetle mi gideceğim? - Son Dakika

Mansur Yavaş'tan Mersin mitingi ile ilgili imalara yanıt: Kendi mitingime davetle mi gideceğim?

07.12.2021 11:38

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de büyük bir katılımla gerçekleştirdiği mitingin yankıları sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinge katılmamalarına ilişkin sorulara ilk yanıt Yavaş'tan geldi. Genel merkezin, planlanmış etkinliği olanların programlarını iptal etmemesi gerektiği şeklindeki mesajı doğrultusunda mitinge katılmadığını belirten Yavaş, "Kendi mitingime davetle mi gideceğim?" diyerek tartışmayı sonlandırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de erken seçim talebiyle düzenlediği mitingde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş yer almamıştı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN MİTİNGE NEDEN KATILMADIĞI MERAK KONUSU OLDU

Miting sonrası kürsüye çağrılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Şeçer Kılıçdaroğlu ile birlikte poz verirken, İmamoğlu ve Yavaş'ın neden olmadığı merak konusu oldu.

"ÖNCEDEN PLANLANAN ETKİNLİĞİ OLANLAR PROGRAMLARINI İPTAL ETMESİN"

Habertürk yazarı Muharrem Sarkıkaya'ya konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Merkez tarafından; önceden planlanmış etkinliği olanların, programlarını iptal etmemesi gerektiği şeklinde bir mesaj iletildiğini söyledi.

MANSUR YAVAŞ, MİTİNGE NEDEN KATILMADIĞINI AÇIKLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Sarıkaya'ya yaptığı açıklamada Genel Merkez'in mesajı doğrultusunda programını iptal etmediğini belirtirken "Kendi mitingime davetle mi gideceğim?" ifadelerini kullanarak tartışmalara noktayı koydu.

İMAMOĞLU DA SEMPOZYUMDAYDI

Öte yandan 4-5 Aralık 2021'de İstanbul'daysa büyükşehir belediyesi Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran Sempozyumu' düzenlenmiş, İmamoğlu, bu sempozyumun açılış konuşmasını yapmıştı.

Mansur Yavaş'tan Mersin mitingi ile ilgili imalara yanıt: Kendi mitingime davetle mi gideceğim?

Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, İmamoğlu, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan Mersin mitingi ile ilgili imalara yanıt: Kendi mitingime davetle mi gideceğim? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan Mersin mitingi ile ilgili imalara yanıt: Kendi mitingime davetle mi gideceğim? - Son Dakika
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