Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP mesajı - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP mesajı

Mansur Yavaş\'tan dikkat çeken CHP mesajı
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CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılıp katılmayacağı merak edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından partinin 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yavaş, CHP'nin "Türkiye’nin en köklü siyasi partisi" olduğunu vurguladığı paylaşımında partinin tarihsel mirasına dikkat çekti.

CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılıp katılmayacağı gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partinin Cumhuriyet'in kuruluşuyla olan tarihsel bağlarına ve uzun siyasi geçmişine vurgu yaptı. CHP'nin "Türkiye’nin en köklü siyasi partisi" olduğunu belirten Yavaş; farklı dönemlerde değişen koşullara ve kadrolara rağmen kurumsal yapısını ve siyasi hafızasını koruduğunu ifade ederek partinin Türkiye'nin siyasi tarihinde üstlendiği role dikkat çekti.

YAVAŞ'IN YAYIMLADIĞI KUTLAMA MESAJI

Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Cumhuriyet Halk Partisi; kökleri Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan kurumsal yapısı, geleneği ve bir asrı aşan siyasi birikimiyle Türkiye’nin en köklü siyasi partisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulan, Cumhuriyetin temel değerlerini ve çağdaş Türkiye idealini kuşaktan kuşağa taşıyan büyük bir siyasi mirasın temsilcisidir. Değişen dönemler, şartlar ve kadrolar boyunca kurumsal hafızasını koruyarak Türkiye’nin siyasal yaşamında önemli sorumluluklar üstlenmiş; Cumhuriyetimizin tarihine tanıklık etmekle kalmayıp bu tarihin şekillenmesinde de önemli bir yere sahip olmuştur. 103 yıllık bu köklü geleneğin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük kurumsal mirasın oluşmasında ve bugünlere taşınmasında emeği bulunan herkesi de saygı ve minnetle anıyorum."

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP mesajı

ETKİNLİĞE KATILIM TARTIŞMALARI

Yavaş'ın mesajı, CHP'nin kuruluş yıl dönümü programına katılıp katılmayacağına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. Gazeteci Fatih Atik, daha önce Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmayacağını öne sürmüş ve CHP Genel Merkez yönetiminin belediye başkanlarını programa davet etmediğini iddia etmişti. CHP kaynakları ise Yavaş'ın davet edildiği halde etkinliğe katılmama kararı aldığı yönündeki değerlendirmenin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Atik, Yavaş'a yakın kaynaklara dayandırdığı bir başka iddiasında ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın CHP ile Yeni Parti arasındaki tartışmalarda tarafsız tutumunu koruyacağını aktardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, Sosyal Medya, Politika, Siyaset, Türkiye, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP mesajı - Son Dakika

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