Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı - Son Dakika
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Politika

Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı

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Günlerdir konuşulan Kabine değişiklikleri dün gece resmileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki görevinden ayrıldı. Söz konusu değişiklik kararı kulisleri hareketlendirirken, Özhaseki'nin karardan 5 saat önce yaptığı paylaşım dikkat çekti.

02.07.2024 09:34  Güncelleme: 09:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki görevden alındı. Yapılan değişiklikle; Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu, Özhaseki'nin yerine ise Murat Kurum atandı.

KABİNE'DEKİ DEĞİŞİKLİĞİN PERDE ARKASI

Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapılırken, söz konusu Kabine değişikliğinin perde arkasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz cuma gününden bu yana Kabine'de değişiklik iddialar gündemde yer almaya başlarken, bazı bakanların değişebileceği konuşuluyordu. Yaklaşık bir haftadır atama kararlarının Resmi Gazete yayımlanıp yayımlanmayacağı merak edilirken, dün akşam saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ÖZHASEKİ "AFFIMI İSTEDİM" DEDİ

Eski Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki, görevden affını istediğini sosyal medyadan yaptığı açıklama ile ilk kendisi duyurdu. Özhaseki, açıklamasında siyaseti de bıraktığını örtülü biçimde aktarırken, "Bundan sonraki dönemde kuracağımız aile vakfında sağlığım elverdiğince hizmet vermeye devam edeceğim. Ülkem için hayırlı olan her işe desteğim elbette sürecektir" dedi.

Mehmet Özhaseki, 'Çalışmaya devam edeceğiz' paylaşımından 5 saat sonra görevden alındı

5 SAAT ÖNCE "DEVAM EDECEĞİZ" DİYORDU

Özhaseki, gündüz saatlerinde Erdoğan'ın da katıldığı, Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda hazır bulunmuştu. Toplantıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz" mesajını paylaşmıştı. Bu mesajdan sadece beş saat sonra ise görevi bıraktığını açıkladı.

KOCA'YI KIZILCAHAMAM'DAKİ TARTIŞMA BİTİRDİ

Görevden ayrılan bir diğer isim olan eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da AK Parti'nin 1 Haziran'daki Kızılcahamam kampında partililer tarafından eleştirildiği kulislere yansımıştı. Randevu ve sağlık sistemindeki eleştirileri ileten partililerin bu tutumu sonrası Bakan Koca ile iplerin tamamen koptuğu gelen bilgiler arasında...

Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı

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Son Dakika Politika Mehmet Özhaseki, 'Çalışmaya devam edeceğiz' paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Sagamore: nemalanmanın yeni adı vakıf kurmak zaten ,hepiniz vakıf kurun kime ne faydası varsa sizden başka 44 4 Yanıtla
  • mrtymn null: rte bin teşrifleriyle demiş, liderligiyle demiş büyüklügü bilgeliği ve dünya liderligiyle dememiş bak bu yüzden alındin kral 20 5 Yanıtla
  • Aynur Cıkın: Hızlı çalışmış 16 1 Yanıtla
  • Recep Balcı: Çalmaya devam edeceğiz demek istemiştir die düşünüyorum 13 1 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Sonrasında 5 saat daha çalışmış işte yalan mı? 7 0 Yanıtla
  • fatih mehmed: 5 saat çalışmış işte 6 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: görev bırakmadı kovuldu 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz: MEMLEKETTE BAKANLIK YAPMAYAN KALMADI ,, BAKAN,, BAKAN MAAŞI OH NE GÜZEL 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz: Bunuda CHP yapmış olmasın 2 0 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: çalışmaya demiş zaten çalışmama dememiş bu iki bakanlıkta sorun yok ki tarım maliye adalet bakanlıklarında sorun var . esasonlar değişmeli 0 0 Yanıtla
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