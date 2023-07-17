Mehmet Şimşek, "Bilgim dışında" diyerek Twitter'da Vatan Partisi'nin engelini kaldırdı - Son Dakika
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Mehmet Şimşek, "Bilgim dışında" diyerek Twitter'da Vatan Partisi'nin engelini kaldırdı

17.07.2023 16:58

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter'da Doğu Perinçek'in genel başkanlığını yaptığı Vatan Partisi'nin hesabını engelledi. Bu haber "Tefeci olsak böyle yapmazdınız" ifadeleri ile duyurulurken parti hesabından son yapılan açıklamada ise, "Şimşek tarafından Partimizin sosyal medya hesabına konulan engelin kendisinin bilgisi dışında yapıldığı ve paylaşımımızın ardından engelin kaldırıldığı tarafımıza iletildi." denildi.

Göreve geldiği günden beri uyguladığı ekonomik politikalarla adından söz ettiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Doğu Perinçek'in Genel Başkan olduğu Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi. Vatan Partisi hesabından son yapılan açıklamada ise "Şimşek tarafından Partimizin sosyal medya hesabına konulan engelin kendisinin bilgisi dışında yapıldığı ve paylaşımımızın ardından engelin kaldırıldığı tarafımıza iletildi." denildi.

ENGELLENDİKLERİNİ DUYURDULAR

Bugün Bakan Şimşek'in kendilerini engellediği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan Vatan Partisi, "Tefeci olsak böyle yapmazdınız" notunu düştü.

Mehmet Şimşek, Twitter'da Vatan Partisi'nin engelini kaldırdı

"KENDİSİ DIŞINDA YAPILMIŞ"

Daha sonra bir paylaşım daha yapılan hesaptan engelin kaldırıldığı duyuruldu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından Partimizin sosyal medya hesabına konulan engelin kendisinin bilgisi dışında yapıldığı ve paylaşımımızın ardından engelin kaldırıldığı tarafımıza iletildi. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Mehmet Şimşek, Twitter'da Vatan Partisi'nin engelini kaldırdı
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Bakan Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi Bakan Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi

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Son Dakika Politika Mehmet Şimşek, 'Bilgim dışında' diyerek Twitter'da Vatan Partisi'nin engelini kaldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Şimşek, "Bilgim dışında" diyerek Twitter'da Vatan Partisi'nin engelini kaldırdı - Son Dakika
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