Mehmet Şimşek, "Bilgim dışında" diyerek Twitter'da Vatan Partisi'nin engelini kaldırdı

Göreve geldiği günden beri uyguladığı ekonomik politikalarla adından söz ettiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Doğu Perinçek'in Genel Başkan olduğu Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi. Vatan Partisi hesabından son yapılan açıklamada ise "Şimşek tarafından Partimizin sosyal medya hesabına konulan engelin kendisinin bilgisi dışında yapıldığı ve paylaşımımızın ardından engelin kaldırıldığı tarafımıza iletildi." denildi.

ENGELLENDİKLERİNİ DUYURDULAR

Bugün Bakan Şimşek'in kendilerini engellediği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan Vatan Partisi, "Tefeci olsak böyle yapmazdınız" notunu düştü.

"KENDİSİ DIŞINDA YAPILMIŞ"

Daha sonra bir paylaşım daha yapılan hesaptan engelin kaldırıldığı duyuruldu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından Partimizin sosyal medya hesabına konulan engelin kendisinin bilgisi dışında yapıldığı ve paylaşımımızın ardından engelin kaldırıldığı tarafımıza iletildi. Kamuoyunun bilgisine sunulur."