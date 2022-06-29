Melih Gökçek "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor - Son Dakika
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Melih Gökçek "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor

29.06.2022 00:21

Sosyal medyada "Adana'da bulunan petrolden sonra, Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…" paylaşımına dair katıldığı canlı yayında açıklama yapan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş." diyerek bunun üzerine araştırma yapacağını söyledi. Sunucunun "Fake falan olmasın başkanım?" sözlerine ise Gökçek, "Hayır fake değil. Resmi şey. Arka arkaya bulunuyor." cevabını verdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Fuat Atik'in sunduğu Ankara Masası programına konuk olarak gündemi değerlendirdi. Gökçek'in "6 milyar dolar değerinde jelibon bulunmuş" sözleri ise yayına damga vurdu.

"ADIYAMAN'DA JELİBON REZERVLERİNE RASTLANDI"

Sosyal medyada yer alan bir paylaşımda " Adana'da bulunan petrolden sonra, Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…" ifadeleri kullanılmıştı. Melih Gökçek ise bu paylaşımı gerçek sanarak üzerinde yorumlarda bulundu.

Melih Gökçek fena tongaya düştü: Yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulundu

"JELİBON NE DEMEK BİLMİYORUM"

Melih Gökçek, jelibon rezervi keşfine dair şu değerlendirmede bulundu: "Araştırmış bulmuş ve kapatmışlar. Buralarda petrol olduğu ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bunları araştırtmamışlar bile. Şimdi hepsini teker teker buluyor. Sadece Adana'da bulduğu 1 milyar. Adana'da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama gelmiyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım." Sunucunun "Fake falan olmasın başkanım?" sorusuna ise Gökçek "Hayır fake değil. Resmî şey. Arka arkaya bulunuyor." cevabını verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN GÖKÇEK'TEN YANIT

Melih Gökçek, sarf ettiği sözler neticesinde sosyal medyanın diline düştü. Gökçek sosyal medya hesabından hakkında yapılan yorumlara şöyle yanıt verdi: "Ankara Masası'nda bir arkadaşımın gönderdiği bir haber üzerine bugün Eskişehir'de bulunan nadir toprak elementi üzerine konuşurken içinde 'Jelibon' diye bir maddeymiş ne olduğunu bilmiyorum." diye bir konuşma yaptım. Ne kadar solcu varsa aklınca alaya başlamış. Açıkça 'Ne olduğunu bilmiyorum' dememe rağmen, mal bulmuş mağribi gibi saldırmaya başlamışlar. Demek ki trollenebiliyorum. Demek ki bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım."

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Son Dakika Politika Melih Gökçek '6 milyar dolarlık jelibon bulundu' sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor - Son Dakika


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