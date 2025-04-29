Meloni: "İkili ticaret hacmimizin 40 milyar euro seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz" - Son Dakika
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Politika

Meloni: "İkili ticaret hacmimizin 40 milyar euro seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye ile İtalya'nın ekonomide çıta yükselttiğini ifade ederek, "Orta dönemde artık ikili ticaret ticaret hacmimizin 40 milyar euro seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

29.04.2025 17:27
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye ile İtalya'nın ekonomide çıta yükselttiğini ifade ederek, "Orta dönemde artık ikili ticaret ticaret hacmimizin 40 milyar euro seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

Resmi temaslar için İtalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdiği ikili görüşme ve Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti Roma'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden İtalya Başbakanı Meloni, basın toplantısında "Dördüncü defa Hükümetlerarası Zirve düzenledik ve sonuçlar çok olumluydu. Ortak bir beyanda bulunuyoruz ve ülkelerimiz arasındaki dört dörtlük ilişkilerin daha da ileri taşınması konusunda temeller atmış olmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

"30 milyar euroluk ticaret hacmini arzu ettiğimizden 5 yıl erken tutturmuş olduk"

Türkiye ve İtalya arasındaki ekonomik ilişkilerin Akdeniz'de ilk sırada olduğunu ve 2024'te 30 milyar euroyu aşan ticaret hacmiyle rekor kırdıklarını vurgulayan Meloni, İtalya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde önemli rakamlar elde ettiklerini ve iki ülkenin birbirini tamamlayan bir ortaklık içerisinde bulunduklarını belirtti. Meloni, "Yüzlerce İtalyan firması Türkiye'de iş yapıyor ve son derece olumlu bir tablo söz konusu. Bir önceki zirvede karar verdiğimiz 30 milyar euroluk ticaret hacmini arzu ettiğimizden 5 yıl erken tutturmuş olduk. Bu çerçevede çıtayı yükselttik ve artık yeni bir hedefimiz var. Orta dönemde artık ikili ticaret ticaret hacmimizin 40 milyar euro seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz. Böyle bir hedefe ulaşmak için tabii ki çok çalışmak gerekiyor fakat her ikimiz de firmalarımızın dinamizminden eminiz, kapasitelerini biliyoruz. Karşılıklı yatırımlarla değer ürettiklerini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Birçok büyük Türk firmasının İtalya'ya yatırım yapma arzusunda olduğunu vurgulayan Meloni, "Baykar, doğrudan Piaggio Aerospace'i aldı ve Leonardo ile de sistem bakımı ve İHA üretimi konusunda son derece önemli adımlar atıyor. Artık bir ortak girişim, İtalya merkezli olarak var olunca hem kuvvetli noktalarımız daha kuvvetli olacak hem de tüm Avrupa'ya yönelik olarak yeni fırsatlar oluşturacak. Fakat Türkiye ile işbirliğimiz sadece sahada değil. Hükümetlerarası ne kadar çok mutabakat imzaladığımız ortada. Bir yandan da iş dünyasını bir araya getiren bir forum şu anda düzenleniyor. Yüzlerce firma şu anda orada ve sayın Erdoğan'la birlikte öğleden sonra buraya iştirak edeceğiz" dedi.

"Uzayda da iş birliği arzusundayız"

Türkiye ve İtalya arasında bağlantı kurulacak dijital bir omurga oluşturulacağını ve deniz aşırı şekilde iletişimi daha ileri götürmeye kararlı olduklarını vurgulayan Meloni, "Akdeniz aşırı şekilde iletişimi daha ileri götürmek kararındayız. Orta Doğu ve Asya'ya iletişimi götürüyor olacağız. Bunun dışında zaten enerjide doğalgazda zaten stratejik ortaklar durumundayız, fırsatları her zaman değerlendirmeye gayret ediyoruz. Hem yenilenebilir enerji hem de diğer alanlarda daha ileriye gitmeye çalışıyoruz. Uzayda da iş birliği arzusundayız. Hızlı tren, kültür varlıkları, arkeoloji, spor, burada bir parantez açıp unutmayalım; Türkiye ile İtalya bir sorumluluğu paylaştı ve 2032 yılında Avrupa Şampiyonasını birlikte gerçekleştirecek iki ülke oldu, dolayısıyla ilişkimiz stratejik bir ilişki ve ekonomik ilişkilerin çok ötesine geçiyor" açıklamasını yaptı.

" Rusya'nın da Ukrayna'nın yaptığı gibi bir barış iradesi göstermesini umut ediyoruz"

Türkiye ile İtalya'nın aynı zamanda Akdeniz'de müttefik ülkeler ve NATO müttefikleri olduğunu vurgulayan Meloni, "Sayın Erdoğan ile birlikte bunları da uzun uzun istişare ettik. Jeopolitik krizler uzun süredir önceliklerimiz, Sayın Erdoğan'a ayrıca teşekkürlerimi arz ettim. Çünkü kendisi en başından itibaren, Rus işgalinin başından bu yana Ukrayna'da oluşan savaş ortamında her zaman arabuluculuk rolü üstlendi. Biz İtalya olarak Sayın Başkan Trump'ın adil ve kalıcı bir barış yönündeki gayretlerini destekliyoruz. Hepimiz Ukrayna Devlet Başkanı ile yapılan görüşmesinin bir dönüm noktası olmasını ve artık Ukrayna bağlamında gerçek anlamda bir barışın olmasını ümit ediyoruz. Dün, 3 günlük bir ateşkes duyduk, dünya savaşı zaferinin yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirildiği açıklandı fakat bu sadece 3 gün değil sürekli ve kalıcı olsun arzusundayız. Rusya'nın da Ukrayna'nın yaptığı gibi bir barış iradesi göstermesini umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

" Gazze'de durum hep daha trajik hale geliyor"

Erdoğan ile Orta Doğu'ya ilişkin konuları da istişare ettiklerini duyuran Meloni, "Özellikle Gazze'de durum hep daha trajik hale geliyor. İtalya, Arap ülkelerinin gayretlerine destek veriyor. ve bu gayretler sayesinde sadece inandırıcı bir yeniden inşa süreci değil, aynı zamanda kalıcı barış yönündeki çabaları da destekliyoruz" dedi.

Suriye'den de bahsettiklerini kaydeden Meloni, "Burada demokratik bir geçiş olsun ve toplumun etnik ve dini azınlıklar dahil olmak üzere kucaklandığı bir geçiş olsun istiyoruz. Aynı zamanda sığınmacıların gönüllü olarak evlerine geri dönebildiği bir ortam olsun istiyoruz. Ayrıca, yeniden terör ortamı oluşmaması temennisinde bulunduk. Türkiye ile İtalya zaten terör konusunda çok etkin mücadele gösteriyor" dedi.

Lübnan'ın geleceği konusunda da istişare etme olanağı bulduklarını ifade eden Meloni, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Tam istikrar konusunda, BM arabuluculuğu konusunda hemfikir durumdayız. Göç konusunda da aynı şekilde. Son derece iyi tedbirleri almış olduğumuzu dile getirdik. Türkiye üzerinden göçmen akışı sıfıra indi, Sayın Erdoğan'a ve bakanlarına bu vesileyle çabalarından ötürü teşekkür etmek istiyorum. Bu yönde çalışmayı arzuluyoruz ve bu işbirliğimiz hep devam etsin istiyoruz. Özellikle suç örgütleri ve insan kaçakçılarına hiç imkan vermemeyi istiyoruz" dedi.

Meloni, "İtalya ile Türkiye'nin birlikte ilerlemesi için önlerinde çok uzun yollar var ve bugünkü zirve bunlardan biri. Fakat çok daha fazlasını ileriki yıllarda gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar yaptıklarımızdan ötürü gurur duyabileceğimizi düşünüyorum. Bundan sonra da şu ana kadar istifade edemediğimiz potansiyeli de sağlam dostluğumuz ile daha fazla kullanabileceğimizi umuyorum" diye konuştu. - ROMA

Kaynak: İHA

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