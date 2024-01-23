Meloni\'ye İstanbul ziyaretinde eşlik eden Prof. Dr. İlber Ortaylı: Afrikalı göçmenler bize gelecekmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi üç gün önce kabul etmişti. Görüşmede Afrikalı göçmenlerin ele alındığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Meloni'ye İstanbul gezisi sırasında eşlik eden Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalar geldi. Afrikalı göçmenlerin Türkiye'ye getirilmek istendiğini anlatan Ortaylı, "Çiğ et yiyen, sokaklarda işeyen, çıplak gezen kesim var, İnşallah onları göndermezler. Böyle bir adım atılırsa bu vatana ihanettir" ifadelerini kullandı.

İLBER ORTAYLI AFRİKALI İDDİASINI DOĞRULADI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni' Kapalıçarşı'da eşlik eden tarihçi, Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı Habertürk yayınında İtalyan basınında çıkan ve Afrikalı göçmenlerin Türkiye'ye gönderilmek istendiğine yönelik iddiaları doğruladı. Ortaylı, göçmen anlaşması iddialarına dair şunları söyledi; "Çok önemli bir tezleri var. Afrikalı göçmenler İtalya'yla, bize gelecekmiş. İtalya'nın doğru, yabancı kaldıracak bir yapısı yok. Ne mekanı yeter ne hizmetleri yeter ne kaynakları. O çok açık. Ama zaten bizde yeterince var. Zenciler üzerine yazılan bazı mesajları okudum, felaket. Fransa'nın güney sahillerinde, Almanya'nın en 'faşo' yerlerinde falan böyle şeyler yazılmaz. Çok ayıp bir şey, utandım.

"İNŞALLAH ÇİĞ ET YİYEN, SOKAKLARA İŞEYENLERİ GÖNDERMEZLER"

Türkler o kadar da zenci düşmanı bir millet değil. İyi kötü bu memleket ilk defa şimdi tanımıyor Afrikalıları. Pekala arada bir sempatik bir ilişki şu anda bile var. Buradaki Afrikalılar çok fazla şikayetçi değiller. Bir şekilde ilişkiler normal gidiyor, problemimiz başka gruplarla. Çiğ et yiyen, afedersiniz sokaklarda işeyerek gezen, yatan, çıplak gezen Afrikalı bir kesim var, İnşallah onları göndermezler" dedi.

ÖZDAĞ: YETER ARTIK

Ortaylı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu, yeni göçmen anlaşması iddiası yoğun tepkiyle karşılandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Ortaylı'nın sözleri üzerine yaptığı paylaşımda iktidara tepki gösterdi; "Umarım doğru değildir. 2017'de Türkiye'de Anadolu Ajansı'nın İngilizce haberinde ülkemizdeki Afrikalı sayısı 1 milyon 750 bin olarak verilmişti. Bugün sayı 2 milyonun ötesinde. Mesele sadece Aksaray, Laleli ile sınırlı değil. Kütahya, Karabük gibi Anadolu şehirlerinde bile siyah cemaatler oluştu. Dünya'da azalan AIDS Türkiye'de artıyor. Avrupa'nın çöpünü para karşılığı ülkemize getiren AKP şimdi de ülkemizi daha fazla Asya ve Afrika'nın insan çöplüğü yapmamalı. Yeter artık."