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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den "anket" açıklaması - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den "anket" açıklaması

26.12.2021 15:34

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "17 Mayıs 2022'ye kadar hiçbir anketle ilgilenmiyorum.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "17 Mayıs 2022'ye kadar hiçbir anketle ilgilenmiyorum. Tam bir yılımızı doldurduğumuzda anketimizi yapacağız, boyumuzun ölçüsünü alacağız." dedi.

İnce, Ankara'da gazeteciler ve parti yöneticileriyle yeni yıl yemeğinde bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti döneminde tarımda ekim alanlarının azaldığını savunan İnce, tarımın geliştirilmesine yönelik önerilerini paylaştı.

İktidara geldiklerinde şeffaf kamu yönetimi oluşturacaklarını ve rekabete açık bir ihale kanunu çıkaracaklarını belirten İnce, lüks sınıfa giren 50 bin makam aracı ile Cumhurbaşkanlığına ait 12 uçağı satacaklarını söyledi.

Turizmi, tarımı, tarıma dayalı sanayiyi, savunma sanayisini ve tekstili, öncelikli sektör olarak ilan ederek devlet olarak destekleyeceklerini ifade eden İnce, " Türkiye'de yüzde 90 yanlış işler yaptılar, arada bir doğru işler de yaptı iktidar, savunma sanayisinde. Biz onu daha da geliştireceğiz. İHA'ları SİHA'ları daha da geliştireceğiz." diye konuştu.

"Diktatör genel başkanlar olduğu sürece Türkiye'ye demokrasi gelmez" diyen İnce, siyasi partilerin "önce kendi kapılarının önünü süpürerek" demokrasi mücadelesi yürütmesi gerektiğini dile getirdi.

Seçim anketlerinde oy oranlarının düşük gösterildiğini savunan İnce, "Kaç gösterirlerse göstersinler anketlerle hiç ilgilenmiyorum. Ne zamana kadar? 17 Mayıs 2022'ye kadar hiçbir anketle ilgilenmiyorum. Tam bir yılımızı doldurduğumuzda anketimizi yapacağız, boyumuzun ölçüsünü alacağız. Gördüğümü söyleyeyim size, korkunç bir sıçrama yapacağız." ifadesini kullandı.

İnce, partililerden, genel seçimin ardından yapılacak yerel seçimler için de şimdiden çalışmaya başlamalarını istedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den anket açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den anket açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den anket açıklaması

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İhlas Haber Ajansı, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den 'anket' açıklaması - Son Dakika


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