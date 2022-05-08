Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti

08.05.2022 17:01

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Anneler Günü dolayısıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına ziyarette bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Anneler Günü dolayısıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına ziyarette bulundu.

İnce, İzmir programı kapsamında Karşıyaka ilçesindeki Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına gelerek karanfil bıraktı.

Kabir başında dua okuyan İnce, anıt mezara ziyarette bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Urla'ya geçen İnce, Bülent Baratalı Caddesi'nde kürsüden vatandaşlara seslendi.

İnce, konuşmasında üniversite öğrencileriyle yaptığı sohbetlerde eskiden kira ödeyememe, tiyatroya gidememe gibi sorunların duyduğunu, son dönemde ise öğrencilerin yeterli beslenemediklerinden şikayet ettiklerini savundu.

Türkiye'de 3 sorun varsa bunlardan birisinin küresel, ikisinin ise kötü yönetimden kaynaklandığını iddia eden İnce, işi bilen bir yönetime ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.

Muharrem İnce, "Biz sadece bugünü, gelecek seçimi değil, gelecek nesilleri düşünen bir yönetim olacağız. 10 yıl sonra ciddi bir su problemi çıkacak karşımıza. Onun için Kanal İstanbul gibi hayali projeleri değil, su sorununu çözecek ciddi projeleri konuşacağız. Üretimi, beslenmeyi konuşacağız." diye konuştu.

Siyasi partilerin genel başkanlarına televizyonda tartışma çağrısı yapan İnce, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hangi siyasi parti genel başkanı tartışmak istiyorsa istedikleri kanalda olacağım. Yandaş gazetecilerle bu iş olmaz. Televizyonlarda bakıyorum yandaş gazeteciler çıkmış, biri iktidar, biri muhalefet yanlısı. Seçilmişler tartışacak, siyasiler tartışacak. Genel başkan aday olacak, diğer adaylarla milletin gözünün önünde tartışılacak."

Muharrem İnce, daha sonra Uluslararası Enginar Festivali'ndeki stantları ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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