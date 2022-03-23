Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Denizli'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Denizli'de konuştu Açıklaması

23.03.2022 14:42
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Denizli'de konuştu Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 muhalefet partisi liderinin imzaladığı mutabakat metnini eleştirerek, "CHP'ye oy verenlere sesleniyorum, yıllarca oy veren ve 42 yıl hizmet etmiş birisi olarak söylüyorum; bir metin imzalıyorlar 'Atatürk, laiklik' diyemiyorlar.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 muhalefet partisi liderinin imzaladığı mutabakat metnini eleştirerek, "CHP'ye oy verenlere sesleniyorum, yıllarca oy veren ve 42 yıl hizmet etmiş birisi olarak söylüyorum; bir metin imzalıyorlar 'Atatürk, laiklik' diyemiyorlar." ifadesini kullandı.

Denizli programı kapsamında Merkezefendi ilçesindeki bir otelde basın toplantısı düzenleyen İnce, ülkede iktidar partisi oylarının küçüldüğünü, ancak muhalefetin ise büyümediğini, kararsız oy oranının yüzde 25'e ulaştığını savundu.

Altı muhalefet partisi liderinin imzaladığı "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metni hakkında değerlendirmede bulunan İnce, şöyle konuştu:

"CHP'ye oy verenlere sesleniyorum, yıllarca oy veren ve 42 yıl hizmet etmiş birisi olarak söylüyorum; bir metin imzalıyorlar 'Atatürk, laiklik' diyemiyorlar. 'Tarikatlar, cemaatler eğitime karışamayacak' diyemiyorlar. Ali Babacan, Ergenekon ve Balyoz'u yeniden yargılayacakmış, onunla aynı masaya oturuyorlar. CHP'ye oy veren kardeşlerim, benim gittiğim gibi siz de gidin oradan, Atatürk'ün partisi burası ve Atatürkçüler burada. Onlar, Atatürk'ün adını kullanıyor. Bir şey olmaz onlardan, olsaydı ben kalırdım zaten."

Muharrem İnce, bir gazetecinin anketlerle ilgili değerlendirmesini sorması üzerine, anketlerin sonuçlarının inandırıcı olmadığını iddia etti.

Anketlerin kamuoyunun nabzını yansıtmadığını ileri süren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah aşkına, elinizi vicdanınıza koyun. Ahmet Davutoğlu'ndan daha az oy olacağımı düşünüyor musunuz? Sokağa çıkalım, soralım. Temel Karamollaoğlu'ndan, Gültekin Uysal'dan daha az oy alacağımızı düşünüyor musunuz? Vicdanınıza sorun. Sokakta soralım, bir kişi 'az alacak' derse sizin dediklerinizi kabul edeceğim. Bir kişi bile demez. Anketler kamuoyunu etkilemek için ortaya atılmış işler."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Denizli'de konuştu Açıklaması

YORUMLAR
500
Denizli hentbol grup maçınlarına ev sahipliği yapacak Denizli hentbol grup maçınlarına ev sahipliği yapacak DTO, PAÜ ile iş birliğini artırıyor DTO, PAÜ ile iş birliğini artırıyor

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Muhalefet, Denizli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Denizli'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
15:18 Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur
15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!
15:04 Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor
14:55 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum
14:54 Boşanan eşcinsel çift çocuklarını paylaşamadı! ABD ve Türkiye arasında velayet krizi patlak verdi
14:46 Finansal Fair Play'in kaldırılması için gözler UEFA'da!
14:41 ABD ve NATO, Belarus'un Rusya-Ukrayna savaşına girebileceği iddiasında bulundu!
14:24 Kritik toplantı başladı: İstanbul'da ulaşıma zam yapılacak mı?
14:17 Özel harekatçı kıyafetiyle evlilik yıl dönümünde şehit eşini uğurladı!
14:04 İzel, yıllar sonra Çelik ile neden küstüğünü açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 15:32:59. #1.12#
SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Denizli'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement