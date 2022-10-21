Muharrem İnce, kurulacak yeni ittifakın sinyalini verdi! İşte konuştuğu genel başkan - Son Dakika
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Muharrem İnce, kurulacak yeni ittifakın sinyalini verdi! İşte konuştuğu genel başkan

22.10.2022 00:48

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye konuk olduğu bir televizyon programında "Sizin de partinizin katılacağı 2 adı geçen ittifak dışında yeni bir ittifak oluşma durumu var mı?" sorusu yöneltildi. Cevap olarak İnce, "Ümit Özdağ'la konuşuyoruz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TV100'de ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır'ın moderatorlüğünü yaptığı Yüzler Kulübü programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÜMİT ÖZDAĞ İLE KONUŞUYORUZ"

Programda İnce'ye "İki adı geçen ittifak dışında, sizin partinizin de katılacağı yeni bir ittifak oluşma durumu var mı?" diye soruldu. Bu soruya "Konuşuyoruz. Ümit Özdağ'la konuşuyoruz. Memleket meseleleri üzerine kafa yoruyoruz. " dedi.

"ÇELEBİ BÜTÜN PARTİLERLE GÖRÜŞÜYORMUŞ"

Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasıyla ilgili de konuşan İnce, "Ben asla Cumhur İttifakı ile olmayacağız deyince bunlara çok bozuldu. Sonradan öğreniyoruz ki bütün partilerle görüşüyormuş" dedi.

TTB BAŞKANI'NIN KİMYASAL SİLAH SÖZLERİ

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın kimyasal silahla ilgili sözleriyle ilgili de konuşan İnce, "Terörle mücadeleyi kötülemek için PKK ve sempatizanlarının uydurduğu bir palavraya nasıl bir CHP'li peşine takılabilir? Bu dağda mücadele eden askerin moralini bozmaz mı? Adına Tabipler Birliği denilen birisi çıkıyor, tam PKK temsilcisi. Tabiplere de sesleniyorum, görevinizi yapın. Sandığa gidin, değiştirin yapıyı" ifadelerini kullandı.

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Muharrem İnce, Ümit Özdağ, Politika, Son Dakika

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