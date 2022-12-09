Memleket Partisi lideri İnce'den sürpriz Ekrem İmamoğlu çağrısı: Tüm muhalefeti savunmaya davet ediyorum - Son Dakika
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Memleket Partisi lideri İnce'den sürpriz Ekrem İmamoğlu çağrısı: Tüm muhalefeti savunmaya davet ediyorum

09.12.2022 17:07
Memleket Partisi lideri İnce'den sürpriz Ekrem İmamoğlu çağrısı: Tüm muhalefeti savunmaya davet ediyorum

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den sürpriz bir Ekrem İmamoğlu çağrısı geldi. İnce, "Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmek isteniyor. Tüm muhalefeti İmamoğlu'na sahip çıkmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den Diyarbakır'daki kahvaltı programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sürpriz bir çıkış geldi. İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ilgili davasına ilişkin konuşan İnce, "Siyasi yasak getirilmek isteniyor. Benim de böyle iki tane davam var. Bütün muhalefeti Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmaya davet ediyorum. İstanbul Belediye Başkanlığı'nı almış, yıllar sonra herkes o adliyeye gitmelidir. Memleket Partisi'nin İstanbul örgütüne de sesleniyorum. Siz de orada olun, destek olun. Bütün muhalefet destek olmalı. Yani ona siyasi yasak, bunu hapse at ve onu kenara bırakalım, muhalefet böyle serbest kalırsa, yekvücut olmazsa bu sorunu çözemeyiz. Teker teker hepimizi avlarlar. Onun için bu konuda CHP'yi de Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu mesajım da ilgili yerlere gidecektir herhalde" dedi.

İMAMOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVA NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan hakkında İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 11 Kasım Cuma günü hakim karşısına çıktı. Mahkeme, reddi hakim taleplerini kabul etmedi, duruşmayı 14 Aralık'a erteledi. Duruşmada savcının istediği ceza, İmamoğlu'nu siyasi yasaklı hale getiriyor.

İmamoğlu'nun avukatı, savcının 1 yıl 3 ay ile 4 yıl 1 ay arasında ceza talebinde bulunduğunu söyledi. İmamoğlu'nun avukatına göre savcı, TCK 53. maddenin uygulanmasını istedi. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi 'belli haklardan yoksun bırakma' ve 'bir kamu görevini üstlenmekten' mahrum bırakıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu ile ilgili "Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum, bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun" demişti.

Mart 2019'da yapılan İstanbul seçimlerini kazanan İmamoğlu ise bu sözlere karşılık sarf ettiği "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" ifadeleri nedeniyle yargılanıyor.

SİYASİ YASAK TALEP EDİLİYOR

İmamoğlu, YSK üyelerine hareket ettiği suçlamalarını reddederek, bu sözlerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına karşı olduğunu belirtiyor. 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebi Savcı, İmamoğlu hakkında 1 yıl 3 ay ile 4 yıl 1 ay arasında hapis cezası ve siyasi yasak istiyor.

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Son Dakika Politika Memleket Partisi lideri İnce'den sürpriz Ekrem İmamoğlu çağrısı: Tüm muhalefeti savunmaya davet ediyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memleket Partisi lideri İnce'den sürpriz Ekrem İmamoğlu çağrısı: Tüm muhalefeti savunmaya davet ediyorum - Son Dakika
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