Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

21.08.2022 14:46
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin millete yeni bir seçenek sunduğunu belirterek, "Bu iktidardan kurtulacağız da 13 sene Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan mı kurtaracak bizi? Suriyelileri göndereceğiz de altılı masadaki Davutoğlu mu gönderecek?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin millete yeni bir seçenek sunduğunu belirterek, "Bu iktidardan kurtulacağız da 13 sene Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan mı kurtaracak bizi? Suriyelileri göndereceğiz de altılı masadaki Davutoğlu mu gönderecek? O getirmedi mi Suriyelileri?" dedi.

İzmir programı kapsamında Foça ilçesinde esnaf ve vatandaşları selamlayan İnce, daha sonra Eski Foça Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

İnce, CHP'ye 42 yıl hizmet ettiğini, CHP'nin düşmanı değil dostu olduğunu ifade ederek, "Ama öyle kötü ellerde ki. Allah aşkına şu belediyeleri görüyor musunuz, memnun musunuz? Ben memnun değilim." diye konuştu.

İktidarı da eleştiren İnce, şunları kaydetti:

"Bu iktidardan kurtulacağız da 13 sene Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan mı kurtaracak bizi? Suriyelileri göndereceğiz de altılı masadaki Davutoğlu mu gönderecek? O getirmedi mi Suriyelileri? Onun için biz bu millete diyoruz ki, 'ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket'. Millete yeni bir seçenek sunuyoruz."

"Muhalefetin çıkıp S-400'ü eleştirmesi Amerika'ya göz kırpmasıdır"

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın birçok konuda fikir birliğinde olmadığını savunan İnce, dış politika konusunda oy kaygısıyla muhalefet yapılmaması gerektiğini belirtti.

Muharrem İnce, şöyle devam etti:

"Bunların kafaları karışık. Net fikirleri yok. Memleket Partisinin iktidarında Suriyelileri göndereceğiz, nokta. Libya tezkeresine 'evet' diyoruz. Çünkü Türkiye Akdeniz'de olmalıdır. Mavi Vatan'ı savunuyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacağız. Bazı konular siyaset üstüdür. Örneğin S-400 savunma aracıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti NATO üyesidir. Ama NATO üyesi ülkeler PKK'ya, YPG'ye silah vermektedir, bizi sırtımızdan vurmaktadırlar. Türkiye de F-35 almak istemiş Amerika'dan, parasını vermesine rağmen uçakları teslim etmiyorlar. Türkiye de S-400 alıyor. Şimdi muhalefetin çıkıp S-400'ü eleştirmesi Amerika'ya göz kırpmasıdır, Amerika'ya 'ben senin adamınım' demesidir. Biz öyle demiyoruz. Türkiye kendini savunmak için S-400 alması gerekiyorsa S-400 alacak, F-35 alması gerekiyorsa F-35 alacak. Ne işimiz var Azerbaycan'da demiyoruz biz. Türkiye Azerbaycan'a yardım etmelidir. Hatta az etmiştir. Biz iktidar olduğumuzda daha fazla edeceğiz. Milli konularda sırf iş olsun diye ortalığı karıştırmak muhalefet etmek değildir. Muhalefet etmek yanlışları gördüğünüzde konuşmaktır. Dış politika ayaküstü konuşulacak, üç tane oy fazla alayım diye yapılacak iş değildir."

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Kaynak: AA

Memleket Partisi, Muharrem İnce, S 400, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması - Son Dakika

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