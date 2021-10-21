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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den CHP'lileri sinir edecek sözler: İYİ Halk Partisi deyin - Son Dakika

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den CHP'lileri sinir edecek sözler: İYİ Halk Partisi deyin

21.10.2021 14:41

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir'de CHP'lileri küplere bindirecek bir teklifte bulundu. İnce, ittifaklar yerine partilerin birleştirilmesi gerektiğini savunarak, "Birleştirin partileri, 'İyi Halk Partisi' deyin" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir Öğretmenevi'nde basınla buluşmasında siyaset gündemine ilişkin dikkat çeken bir öneride bulundu. İnce, ittifakların yerine partilerin birleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'de ittifakların koalisyonla eşit olduğunu ileri süren Muharrem İnce, seçime yaklaşmadan ittifaka girme konusunda karar vermeyeceklerini dile getirdi.

"İYİ HALK PARTİSİ DEYİN"

Seçimler öncesinde yüzde 50 artı 1 alamayacaklarını anlayınca ittifaka dahil olabileceklerini söyleyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ittifaktaki partileri 'amcaoğlu', 'dayıoğlu' şeklinde nitelendirdi. İttifak kurmak yerine 'partileri birleştirin' çağrısı yapan Muharrem İnce, "Birleştirin partileri, 'İyi Halk Partisi' deyin, 'Milliyetçi Kalkınma Partisi' deyin. Hatta 10-15 tanesinin baş harflerini koyun, birleştirin böyle yapın. Birleştirin elektrik parası, su parası iki yerde ödemeyin bari" diye konuştu.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den CHP'lileri sinir küpüne döndürecek teklif: İYİ Halk Partisi deyin

"BİR SİYASİ PARTİ TEK BAŞINA ÇIKAR, HAZIRIM DER"

Basın toplantısında ittifak konusuna da değinen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce şunları söyledi:

"İttifaklar ortada, seçim yokken 5 yıl sonrası için ittifak yapılmaz. O zaman birleştirsinler bu partiyi daha iyi. Sanki şey gibi; amcaoğlu, dayıoğlu gibi oldu bütün partiler. Böyle bir şey olabilir mi, böyle parti olur mu? Birleştirin, elektrik parası, su parası iki yerde ödemeyin bari. Sizin hiç mi iddianız yok, siz kendinize güvenemiyor musunuz? 8-10 kişi bir araya gelecekler Erdoğan'ı dövecekler, yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu? Nasıl muhalefetsiniz siz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahallenin çocuklarını yenecekler. Böyle bir şey olur mu? Bir siyasi parti tek başına çıkar, ben hazırım der. Programım, tüzüğüm, kadrolarım, genel başkanım hazır der. Biz Türkiye'yi yönetmeye hazırız.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den CHP'lileri sinir küpüne döndürecek teklif: İYİ Halk Partisi deyin

"SEÇİME 3 AY KALIR BAKARIZ"

Türkiye'de örgütleniyoruz. 54 ilde kurduk, herhalde bu hafta 55'inciyi kuracağız. İlçelerimizi kuruyoruz, hazırlanıyoruz. İttifak yapmaz mısınız? Yaparız kardeşim. Seçime kalır üç ay, bakarız durumumuza 50 artı 1 alamıyoruz, biz de varız ittifakta deriz. Ne için varız ittifaka? Bu iktidarı göndermek için varız. Ama ittifak o zaman olur. Haftada bir gün bir araya geliyorlar. Birleştirin partileri 'İyi Halk Partisi' deyin, 'Milliyetçi Kalkınma Partisi' deyin. Hatta 10-15 tanesinin baş harflerini koyun, birleştirin böyle yapın. Hani bu sistem koalisyonları bitirecekti? Başkanlık sistemini getirirken millete koalisyonları bitireceğiz dediler. Koalisyonlar seçimden sonra oluyordu, şimdi seçimden önce oluyor. Biz tabii ki bir ittifakın içinde yer alırız. Bu iktidarı gönderecek bir ittifakın içinde yer alırız. Ama bunu seçim döneminde konuşuruz. Biz şu anda son ana kadar tek başına iktidar olacakmış gibi, 50 artı 1 alacakmış gibi çalışacağız"

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den CHP'lileri sinir edecek sözler: İYİ Halk Partisi deyin

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Balıkesir, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den CHP'lileri sinir edecek sözler: İYİ Halk Partisi deyin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den CHP'lileri sinir edecek sözler: İYİ Halk Partisi deyin - Son Dakika
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