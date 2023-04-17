Memleket Partisi'nde istifa depremi! Hatay İl Yönetimi'nde il ve 11 ilçe yönetimiyle beraber 350 üye görevi bıraktı - Son Dakika
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Memleket Partisi'nde istifa depremi! Hatay İl Yönetimi'nde il ve 11 ilçe yönetimiyle beraber 350 üye görevi bıraktı

17.04.2023 12:12

Memleket Partisi'nde Hatay İl Yönetimi'nde istifalar peş peşe geldi. İl ve 11 ilçe yönetimi ile birlikte 350'yi aşkın üye görevini bıraktı. İl Başkan Vekili Gülden Doğruel Yılmaz tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu'ndan intikam alma hırsının gençlerimizin aydınlık geleceğinin önüne geçmesine bizden rıza gösterilmesini beklemek, başta Türk Milleti'ne ve Atatürk'ün emanet ettiği Türk gençliğine ihanettir" ifadeleri kullanıldı.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek Türkiye'nin kilitlendiği seçimlere artık sayılı günler kalırken, Memleket Partisi'nden de art arda istifalar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Sivas birinci sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, adaylıktan ve partisinden istifa ettiğini açıklarken, bir haber de Hatay'dan geldi.

HATAY'DA İSTİFA DEPREMİ

Memleket Partisi Hatay İl Yönetimi'nde il ve 11 ilçe yönetimi ile birlikte 350'yi aşkın üyenin istifa ettiği açıklandı. Sözcü'den Can Çapar'ın haberine göre il yönetimi, İnce'nin 'İl başkanlarını birinci sıradan aday göstereceğim' dediği ve milletvekili aday listelerinde bu sözünü tutmadığı iddia edildi.

"DANS FİGÜRÜ DIŞINDA İSTİKAMET GÖSTERMEYEN SİYASET ANLAYIŞI"

İl Başkan Vekili Gülden Doğruel Yılmaz tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk gençliğine küçük bir dans figürü dışında gelecek konusunda başka hiç bir istikamet göstermeyen bir siyaset anlayışı ile yola devam edilemeyeceğinin kanısına varmış bulunuyoruz.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN İNTİKAM ALMA HIRSI"

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan intikam alma hırsının gençlerimizin aydınlık geleceğinin önüne geçmesine bizden rıza gösterilmesini beklemek, başta Türk Milleti'ne ve Atatürk'ün emanet ettiği Türk gençliğine ihanettir.

"ÜZÜLEREK İSTİFA KARARI ALMIŞ BULUNUYORUZ"

Bu bağlamda Hatay Memleket Partisi İl Başkanı ve İl Yönetimi, 11 İlçe Başkanı ve İlçe Yönetimi ve şimdilik 350'i aşkın kayıtlı üyeniz ile birlikte görevlerimizden ve Memleket Partisi'nden çok üzülerek de olsa istifa kararı almış bulunuyoruz."

Memleket Partisi Hatay İl Yönetimi'nde il ve 11 ilçe yönetimiyle birlikte 350'yi aşkın üye istifa etti
YORUMLAR (3)
  • haydar topçu: Buğün istifa etmeniz düşündürücü Cevap Yaz 25 11 Yayından Kaldır
  • Kenan Acısever: şimdiye kadar neredeydiniz parasız parti olunca buraya kadar dediniz yani sıkıntı yok ileride para olunca kendiniz gelirsiniz o zaman ince ince düşünücez Cevap Yaz 36 42 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Doğru olanı yapmışlar Cevap Yaz 110 34 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Memleket Partisi'nde istifa depremi! Hatay İl Yönetimi'nde il ve 11 ilçe yönetimiyle beraber 350 üye görevi bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memleket Partisi'nde istifa depremi! Hatay İl Yönetimi'nde il ve 11 ilçe yönetimiyle beraber 350 üye görevi bıraktı - Son Dakika
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