Üye Girişi
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda

13.01.2022 21:24
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda

Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifinin, BOTAŞ tarafından bakanlık görüşleri alınmak kaydıyla bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabileceğine dair maddesi kabul edildi.

Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifinin, BOTAŞ tarafından bakanlık görüşleri alınmak kaydıyla bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabileceğine dair maddesi kabul edildi.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 10 ve 18'inci maddelerini kapsayan 2. bölümü üzerinde milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, 10'uncu maddenin Varlık Fonu'nda bulunan bir anonim şirket olan BOTAŞ'a yetki devredilmesini içerdiğini dile getirerek, yetki devrinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun süreç dışı tutulduğunu öne sürdü.

Cinisli, hiyerarşi dışında bir yetki devrinin kanunlaştırılmasının devlet ciddiyetiyle de Meclis adabıyla da bağdaşmadığını iddia ederek, "Milletimizin çok muzdarip olduğu pahalı doğal gaz fiyatlarının düzenlenmesini destekliyoruz ancak teklif edilen düzenlemenin soğukla mücadele eden insanlarımızın bu büyük sorununu çözeceğine inanamıyoruz." dedi.

Kur korumalı mevduat hesabı uygulamasının milleti ucu açık büyük tehlikelere sürükleyeceğini savunan Cinisli, bu karardan dönülmesi gerektiğini söyledi.

Cinisli, emeklilerin insanlık dışı bir muameleyle 2 bin 500 liraya mahkum edildiğini ileri sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de AK Parti'nin yarattığı 'şanslı emekliler' ile 'sürünen emekliler' olmak üzere iki tip emekli olduğunu iddia eti.

Şanslı emeklileri "milletvekilliğinden emekli olduktan sonra 3-5 maaş alan tuzu kurular" olarak nitelendiren Ağbaba, "Emekliler 2 bin 500 lira maaş almış, açlık sınırının altında yaşıyor, birileri 'saray danışmanlığı' adı altında milletvekili maaşına ilaveten 50-60 bin lira para almaya devam ediyor. AKP'den milletvekili yapılmayıp saraya danışman olan onlarca eski milletvekili var. O nedenle AKP milletvekillerinin de sesi çıkmıyor yönetime karşı, 'Ne olur olmaz, yarın biz de danışman olabilir miyiz?' diye o hayalle yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, bireysel emeklilik sisteminin, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu belirterek, ekonomiye uzun vadeli finansman sağlayan BES sistemini ileri seviyelere taşımak, mevcut katılımcıların sistemde kalmayı tercih etmelerine yönelik imkanları sağlamak ve sisteme yeni katılımcılar kazandırmak amacıyla ihtiyaç duyulan düzenlemeler yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'de, doğal gaz ve elektrikte uygulanan desteklerle küresel düzeyde yaşanan artışların vatandaşlara daha az yansıtılmasının hedeflendiğini dile getiren Başkan, "Enerji verimliliğini artırmak, fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması, daha az tüketim yapanların ise fazla maliyetten kurtulması ve doğal gaz enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik etmek maksadıyla yapılan düzenlemeyle BOTAŞ'a, bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı belirleme yetkisi verilerek kademeli fiyatlandırma yapılması sağlanacaktır." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, bir gazetenin bugün HDP'li 18 milletvekiliyle ilgili attığı manşetle hedef gösterildiğini öne sürdü.

Oluç, bu 18 milletvekilinden birinin başına gelecek olumsuzluğun sorumluğunun da gazetenin yöneticileri ile arkasındakilerde olduğunu söyledi.

Teklifin 2. bölümü üzerindeki görüşmelerinin tamamlanmasının ardından maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi.

Teklifin 11. maddesi üzerinde AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile arkadaşlarının önergesinin okunmasının ardından CHP Grubu yoklama talep etti.

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamayınca birleşimi 18 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Öte yandan kanun teklifinin 2. bölümündeki, BOTAŞ tarafından bakanlık görüşleri alınmak kaydıyla bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabileceğine dair 10. maddesi kabul edildi.

YORUMLAR
500

Bireysel Emeklilik, Milletvekili, AK Parti, Doğalgaz, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika


Koronavirüsü ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi Koronavirüsü ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi         
21:27
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Dünyanın en saçma binasının 18. katında muhabiri tıraş ettiler Dünyanın en saçma binasının 18. katında muhabiri tıraş ettiler         
17:49
"Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi "Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi         
16:18
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor         
14:18
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43

Son Dakika Haberleri
21:27 Koronavirüsü ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi
21:25 Palu Ailesi davasında Tuncer Ustael mahkemede konuştu: Bir an önce karar verilmesini istiyorum
20:59 Barışmayı reddeden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i çıldırttı
20:50 KİPTAŞ'ın kura çekiminde tartışma yaratan görüntü! Hostes topa bakıp torbaya geri attı
20:24 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Madem krizdeyiz, hiçbir siyasi parti yardım almasın
19:56 Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi
19:22 Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi
19:12 Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli görevinden ayrıldı
18:46 Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatıldı
18:42 Anıtkabir'de subayın Bülent Ersoy'a şemsiye tutmasına herkes tepki gösterdi! Gülben Ergen, Ersoy'a sahip çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 21:39:33. #1.13#
SON DAKİKA: Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement