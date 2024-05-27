Memurları tarafından darp edilen Tonya Belediye Başkanı Beşel\'e başkanlardan destek

Politika

Trabzon'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve beraberindeki 17 ilçenin belediye başkanları Tonya ilçesinde makamında darp edilen AK Partili Belediye Başkanı Osman Beşel'e "Geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Trabzon'un Tonya ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü mesai bitiminde Tonya Belediyesi'nde çalışan memurlar H.K. (64) ve H.U. (63), haklarında mesai saatine uymadıkları gerekçesiyle tutanak tutturulduğunu öğrenince Belediye Başkanı Osman Beşel'in makam odasına girerek kendisi ile tartışmaya başladı. Memurlardan biri Başkan Beşel'e kafa atarken, diğeri de tokatla vurdu. Makam odasından gelen sesler üzerine içeri giren diğer memurların araya girmesi ile olaya karışan memurlar odadan çıkartılırken, belediyeye polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Gözaltına alınan 2 belediye memuru Tonya ilçesinde mahkemeye çıkartılırken, memurlardan H.U. tutuklanırken, H.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Darp edilen Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'e Türkiye'nin değişik illerinden destek mesajları gelirken, Trabzon Büyükşehir Belediye Ahmet Metin Genç ve beraberindeki 17 ilçe belediye başkanı, Osman Beşel'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Metin Genç, yaşanan olayı şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Başkan Genç, "Bütün değerli ilçe belediye başkanlarımızla birlikte, geçtiğimiz günlerde Tonya Belediye'mizde meydana gelen bir hadiseyi kınamak üzere buradayız. Tonya halkının iradesine bir saygının gereği olarak, yerel yönetimler olarak bu tür menfur hadiselerin bir platform dahilinde kınamanın, halkımızın iradesiyle mütenasip olduğu düşüncesiyle değerli ilçe belediye başkanı arkadaşlarımı davet ettim. Üzüntülerimizi bireysel olarak ifade etmekten ziyade hep beraber, halkımızın bize verdiği iradenin sorumluluğu olarak da bu kınamayı Tonya Belediye'mizde yineliyoruz. Değerli başkanımıza da bu vesileyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu olay Tonya Belediye Başkanımız Osman Beşel'e olan kişisel bir hadise değildir. Bunu bir kez daha burada vurgulayalım. Görevi gereği bir hadisedir. O görev Tonya Belediye Başkanı'na Tonyalılar tarafından tevdi edilmiştir. Tonyalı hemşerilerimiz sağ olsunlar hem bize yüksek bir oranla destek verdiler hem de Tonya'da başarılı bir dönem geçiren değerli belediye başkanı arkadaşımız Osman Beşel Bey'e bir kez daha vazife tevdi ettiler. Görevi gereği halkımızın iradesini temsil ederken bu tür hadiselerle karşılaşabiliriz. Ancak belediye başkanları görevinden dolayı halkı tarafından ancak seçim zamanı sorgulanabilir" ifadelerini kullandı.

"Takipçisi olacağız"

Başkan Genç, yaşanan bu saldırıyı kesinlikle kabul etmediklerini söyleyerek "Biz belediye başkanıyız. Halkımız tarafından vazifelendirdik. Bu tür müessir olaylar bizi yıldırmasın. Karşılaşabiliriz ama bunları bu platformlarla beraber, halkımızın da iradesi gereği her zaman teslim ederiz. Tonya'mız başta olmak üzere aldığımız iradeyi en iyi şekilde neticelendirmek adına hizmet yolculuğumuza devam edeceğiz. Ben bir kez daha değerli başkanıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tonya'mızın güzel insanlarına mal etmeden bireysel manada yapılan eylemin adli sonuçlarıyla da idari sonuçlarıyla da takipçisi olacağız. Bu davetime icabet eden bütün ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir kez daha bu müessir eylemi kınadığımızı net bir şekilde ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel: "Tonyamız üzerinden bütün ülkemizi derinden etkilemiştir"

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel de yaptığı konuşmada, destek için ilçeye gelen belediye başkanlarına teşekkür etti. Başkan Beşel, "Her ne sebepte olursa olsun sizi burada görmekten mutlu olduğumu ancak böyle Tonya halkımızı, Trabzon'umuzu ve ülkemizi üzen böyle bir hadise nedeniyle burada bulunmanızın çok daha büyük mana ifade ettiğinden hareketle sizleri en kalbi duygularımla bağrımıza basıyorum. 'Hoş geldiniz' diyorum. 'Bizleri onurlandırdınız' diyorum. Bizlere manevi güç verdiniz kuvvet verdiniz diyorum" şeklinde konuştu.

Olayı hiçbir şekilde bireysel ve şahsi olarak değerlendirmediğini kaydeden Başkan Beşel, "Ben bu hadiseyi şahsıma karşı değil, bireysel olarak değil hepimizin icra etiği, halkın iradesinden kaynaklanan kamu görevine, kamu görevi paylaşımı kapsamında belediye başkanlığı makamına ve görevine yapılmış bir başkaldırı ve akabinde bir saldırı olarak tespit ve tanım ve değerlendirmesini sizlere arz ediyorum. Hepimizin görevi bulunduğu noktada kamuya bu ülkeye en güzel hizmeti verebilmektir. Elbette ki bu hizmeti verebilmek bizim diğer organlarımızla çalışma arkadaşlarımızla bir birliktelik ve disiplin içerisinde hareketle mümkündür. Kamu kurumlarında disiplinin bozulması dolayısıyla görevin aksaması ve dolayısıyla görev borcumuz olan halkımızın, halkımız üzerinden ülkemizin mağduriyeti bizim de borcumuzu layıkıyla yerine getirememiş olmamız gibi bir netice doğurur. Hepimiz olduğumuz yerde çalışanımızda biz de kurallara, disiplin kurallarına ve kamu görevinin isterlerine en uygun şekilde gücümüzün bilgimizin ve donanımızın yettiği ölçüde en üst düzeyde ve en uygun şekilde davranarak en güzel hizmeti ortaya koyabilmek gibi bir mükellefiyet içerisindeyiz. Elbette ki bu mükellefiyete uymayanlara karşı da yine kamu görevinin gereği olarak gereğini yapmak gibi bir mükellefiyetimiz de bizim sorumluluğumuz, yetkimiz ve görevimizdir. Belediyemizde sadece bir disiplin içerisinde ilçe halkımıza en güzel görevi ortaya koymaktan başka bir davranışın bir etkinin olmadığı bir sebeple, onun dışında bir davranışın olmadığı sebeple belediye personelimizin bir davranışı vuku buldu. Tonya'mız üzerinden bütün ülkemizi derinden etkilemiştir. Ben neticede sayın bakanlarımız sayın teşkilatlarımız ve özellikle büyükşehir belediye başkanımız ve sizlerin ve Tonya halkımızın ülkemizde tanıyan tanımayan birçok kurum ve müessesenin bu konuda gösterdiği ilgiye kalben teşekkür ediyorum. Gösterilen bu ilgi birliktelik gelecekte daha güzel ve daha disiplinli olmamızın bir adımıdır. Olayları hiçbir şekilde bireysel, şahsi olarak değerlendirmiyorum. Bunlar görevlerimiz de kamu hizmetleriyle ilgili olaylardır, Tonya halkının da bu yönde süreçte gösterdiği ilgiye ve olaya karşı gösterdiği tepkiye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Kaya: "Bu tür şeylerle hepimiz karşılaşıyoruz"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise yaptığı konuşmada, Tonya'da belediye başkanına yapılan saldırıyı kınamak için toplandıklarını belirterek "Tonya'mızda gerçekleştirilen belediye başkanımıza gerçekleştirilen ağır kabul edilemez bir hadiseyi kınamak için hep birlikte buradayız. Masaya baktığım zaman parti, siyaset hiç bunun ayrımı olmaksızın her siyasi partiden, her görüşten arkadaşımın belediye başkanının masada olduğunu görüyorum. Bu çok kıymetli, çok değerli. Bu birlikteliği tesis eden ve bizleri burada toplayan Büyükşehir Belediye Başkanıma bu anlamda teşekkür ediyorum. Doğrusu budur arkadaşlar. Çünkü hepimiz seçildiğimiz bu onurlu görevleri en iyi şekilde yapma gayretiyle kamu kaynaklarını verimli kullanarak vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet etme gayretiyle yapıyoruz. Bu hizmetlerimiz sırasında tabii bu işin doğasında maalesef bu tür talihsizlikler de olabiliyor. Biz de yaşadık, ben de yaşadım. Daha dün bir arkadaşımız belediyenin kendini yakmakla beni tehdit etti. Bu tür şeylerle hepimiz karşılaşıyoruz. Karşılaşacağız da. Fakat tabii yapılanı kabul etme, onaylamak mümkün değil. Yapılanı şiddetle kınadığımızı tekrar ifade ediyorum. Bizler seçildiğimiz şehirlerin seçildiğiniz beldelerin ve ilçelerin şehri eminleriyiz. Dolayısıyla hem kamu görevini yapmakla mükellefiz hem de oradaki huzurun tesisiyle de bir noktada sorumluyuz. O anlamda ben hem üzüntülerimi hem kınama duygularımı güçlü şekilde ifade ederken Tonya'mızda huzurun tesisi anlamında da bu istenmeyen olayın bir şekilde sulhe bağlanması anlamında da inisiyatif alınmasının hayırlı olacağı kanaatindeyim. Yani elbette burada yapılanı kınıyoruz. Yapılan doğru değildir. Yapılanın yasal yaptırımları olacaktır. Sorumluluğu olacaktır. Ama bu hadise yapan insanların gelip başkanımızdan belediyemizden çünkü halkın iradesine karşı yapılan bir saygısızlıktır aynı zamanda bu yapılan özür dilemesini ve kendilerine af dilemesi gerektiğine inanıyorum. Ayrıca o yaptıkları büyük hatanın affını dilemeleri gerektiğine inanıyorum. Ayrıca Tonya halkının burada devreye girip bir şekilde Tonya'mıza sulhe sağlanması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Genç'in davetine icabet eden ilçe belediye başkanları da Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'e geçmiş olsun dileklerini iletirken, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın yurtdışında olduğu için destek toplantısına katılamadığı bildirildi. - TRABZON