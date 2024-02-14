Meral Akşener: Faiz ve enflasyon arttı, doğa alarm veriyor

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "AK Parti'nin milletimizden yetkiyi devraldığı Kasım 2002'de faiz yüzde 46'ydı. Bugün 2024 yılındayız, faiz yüzde 45 seviyesinde. Kasım 2002'de enflasyon yüzde 30'du. Bugün enflasyon ise Instagram filtrelerini aratmayan TÜİK filtresine rağmen yüzde 65'e dayandı." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, Erzincan İliç'teki maden ocağında meydana gelen toprak kayması ile Antalya'daki sel baskınını anımsatarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Dengesi bozulan doğanın artık alarm vermeye başladığını dile getiren Akşener, "İktidarın iflah olmaz rant telaşı göz göre göre insanlarımızın hayatını tehlikeye sokuyor. Bitmek bilmeyen bu sorumsuzluğun faturasını da her defasında milletimiz ödüyor." diye konuştu.

Millete, doğaya, toprağa yapılan bu ihaneti görmezden gelemeyeceklerini belirten Akşener, İliç'teki maden ocağındaki toprak kayması ile Antalya'daki sel felaketini yakından takip edeceklerini kaydetti.

Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunarak, AK Parti'nin aynı vaatleri tekrarlayan, miadını doldurmuş bir iktidar olduğunu belirten Akşener, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin milletimizden yetkiyi devraldığı Kasım 2002'de faiz yüzde 46'ydı. Bugün 2024 yılındayız, faiz yüzde 45 seviyesinde. Kasım 2002'de enflasyon yüzde 30'du. Bugün enflasyon ise Instagram filtrelerini aratmayan TÜİK filtresine rağmen yüzde 65'e dayandı. Artık hayatımızda AK Parti iktidarının ekonomi literatürüne kattığı yeni bir enflasyon çeşidimiz daha var 'Hissedilen enflasyon.' O da neredeyse yüzde 130'a ulaştı. Yıllardır 'Tek haneli faiz, tek haneli enflasyon' diye diye gezdiler. 21 yılın sonunda ise başladıkları yerin bile gerisine düştüler. Girdikleri her seçimde 2023 vizyonundan bahsettiler. 2024 yılına geldik ama daha vizyonun V'sine bile ulaşamadılar. Tutarsız ve akıl dışı politikalarıyla ekonomimizi her geçen gün daha da harap ettiler. Paramız pul oldu, milletimizin çektiği çile büyüdükçe büyüdü ama Sayın Erdoğan'ın inadı bir türlü durmadı."

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl fıtır sadakasını kişi başı 130 lira olarak belirlediğini aktaran Akşener, "Bu da aslında Diyanet İşleri Başkanlığının Mart ayı için belirlediği açlık sınırını gösteriyor. Yani fitre üzerinden hesap ettiğimizde bile açlık sınırı en düşük emekli maaşının 5 bin 600 lira üzerinde. Yani bugün Diyanet İşlerine göre bile milyonlarca emeklimiz açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, en düşük emekli maaşının derhal asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi.

"Hataylılar, o gece 'Birbirinizden bir farkınız yok' dedi"

Akşener, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerinin birinci yılını geçen hafta andıklarını hatırlatarak, 1 yıl geçmesine rağmen yaraların kapanmadığını söyledi.

Meral Akşener, "Depremzede vatandaşlarımızın depremin birinci haftasında da sığınacakları bir çatıları yoktu, birinci yılında da yok. Depremin birinci haftasında da işleri, aşları yoktu, birinci yılında da yok. Depremin birinci haftasında da kaybolan çocuklarımızın peşine düşen yoktu, birinci yılında da yok. Çünkü ülkemizi yöneten iktidarın depremin birinci gününde de utanması yoktu, birinci yılında da maalesef hala yok." ifadelerini kullandı.

Depremin birinci yıl dönümünde Hataylıların iktidara ve ana muhalefet partisine tepki gösterdiğini dile getiren Akşener, "O tepki, birbirine suç atma yarışına girerek milleti duymayanlara karşı bir tepkiydi. O tepki, yaraları sarmak yerine milletin büyük acısından siyasi rant devşirmeye kalkanlara karşı bir tepkiydi. Türk milletini yıllardır iki yumruk arasına sıkıştıran kayıkçı düzenine karşı bir tepkiydi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bazı bölümleri aktaran Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tepkiler nedeniyle daha sonra geri adım attığını savundu.

Akşener, "Sayın Erdoğan'ın en korktuğu şey bu siyasi tefeci düzenin bozulmasıdır. Onun, en korktuğu şey sözde rakibiyle el ele verip, millete dayattıkları ayrışma ortamının son bulmasıdır. Onun, en korktuğu şey ana muhalefetle aralarındaki ruh ikizliğinin ortaya saçılmasıdır. Aslında Hataylılar, o gece 'Birbirinizden bir farkınız yok.' dediler." değerlendirmesinde bulundu.

İktidar ve ana muhalefet partisine yönelik eleştirilerini sürdüren Akşener, "İktidar güdümündeki yandaş medyaya göre ülkemizde her şey yolunda bütün sorun ana muhalefette. Ana muhalefetin güdümündeki yoldaş medyaya göre ise ana muhalefetin kendi yerel iktidar alanında her şey yolunda, bütün sorun iktidar partisinde. Bir taraf iktidarın günahlarını gizlemek için ana muhalefete yükleniyor. Diğer taraf ise ana muhalefetin yetersizliğini gizlemek için iktidara yükleniyor. Ama bu orta oyununda millete, memlekete ne olursa olsun sonuç hep aynı kalıyor." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisinin Cumhur İttifakından ayrı seçime girmeye kararını alkışlayan "bazı yoldaşların yaptığının riyakarlığın dibi" olduğunu belirten Akşener, hayatında böyle bir sahtekarlık görmediğini kaydetti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları

Bir gazetecinin kendisine yönelik bir televizyon programında yaptığı açıklamaları aktaran Akşener, "Ben eski bir bakana ve eski AK Parti milletvekiline demişim ki 'Kemal Bey'i Alevi ve Kürt olduğu için -kaldı ki Kemal Bey bildiğim kadarıyla ailesi Horasan'dan gelir- 'Bir Alevi bir Kürt'ü cumhurbaşkanı adayı yapmayacağım' demişim. Orada hangi kavga vardı? Kemal Bey'in arkadaşlarının, dostlarının tasfiye olduğu kavgası vardı. Ne ile perdelemeye çalıştılar? Benimle ve sizinle. Ben buradan normal şartlarda 'Kürtler bizim kardeşimiz, Aleviler bizim kardeşimiz' diyebilirim. Ama burada bile sahtekarlık görüyorum. Çünkü biz zaten kardeşiz, bunun söylenmesi ahlaksızlıktır." dedi.

Adı geçen eski bakan ve AK Parti milletvekiliyle aralarında geçen diyalogları aktaran Akşener, "Türkiye'de bir dümen dönüyor, bu dümenin merkezi ben olmayacağım, siz olmayacaksınız. Biz bu ülkenin birliğinden, bütünlüğünden yanayız." diye konuştu.

Akşener, konuşmasının sonunda sözleri Karacaoğlan'a ait bir türküyü cep telefonunda salonda bulunanlara dinletti. Akşener'in türkü esnasında ağladığı görüldü.

Öte yandan Akşener, konuşmasının başında bazı belediye başkan adaylarını açıkladı.

CHP'den istifa eden Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İYİ Partiye geçerek Artvin Belediye Başkan adayı oldu.

Nusret Cömert, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olurken İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun da partisinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.