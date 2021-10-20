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Meral Akşener bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor! İşte masaya yatırılan 4 konu başlığı - Son Dakika

Meral Akşener bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor! İşte masaya yatırılan 4 konu başlığı

20.10.2021 11:28

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. Siyaset ve ekonomi gündeminin masaya yatırılacağı görüşmenin konu başlıkları Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik çağrısı ve "siyasi cinayetler" söylemi, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve dün 6 partinin parlamenter sisteme dönüş için bir araya geldiği toplantının çıktıları olacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Merkezi'nde Saat 12.00'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek.

KILIÇDAROĞLU'NUN BÜROKRATLARA YÖNELİK ÇAĞRISI DA MASAYA YATIRILACAK

Siyaset ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gündeminin masaya yatırılacağı görüşmenin ana başlıkları ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu'nun bürokratlara yönelik çağrısı ve 2023 seçimlerine gidilirken ortaya attığı "siyasi cinayetler" iddiası olacak.

KRİTİK TOPLANTININ ÇIKTILARI DA GÖRÜŞÜLECEK

Dün 6 partinin parlamenter sisteme dönüş hedefiyle gerçekleştirdiği toplantının çıktıları da Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinde masada olacak başlıklar arasında.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPILACAK

Birbirinden önemli konu başlıklarının görüşüleceği toplantının ardından iki lider basın açıklaması yapacak.

6 PARTİ DÜN DÖRDÜNCÜ KEZ BİR ARAYA GELDİ

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin hukukçu yöneticileri, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için yaptıkları toplantılardan dördüncüsü için TBMM'de buluştu.

TBMM Halkla İlişkiler Binası'nda yapılan toplantıya CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya ile Demokrat Parti Hukuk ve Adaletten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp katıldı. 6 parti temsilcisinin sekretaryası da toplantıya eşlik etti.

ERKEK: TEMEL İLKELERDE UZLAŞMA DEMOKRASİ İÇİN DEĞERLİ

Muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin "ana ilkeleri" belirlemek amacıyla yaptıkları dördüncü toplantının öncesinde konuşan CHP'li Muharrem Erkek, çalışmaların uyum içinde ilerlediğini aktardı. Erkek, "Temel ilkelerde uzlaşma, Türkiye için demokrasi için çok değerli" dedi.

ÜSTÜN: BİRKAÇ TOPLANTIYI YASAMA ALT BAŞLIKLARI İLE GEÇİRECEĞİZ

Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün ise şunları söyledi:

"Geçtiğimiz toplantıda, güçlendirilmiş parlamenter sistemin ana ve alt başlıklarını belirlemiştik. Bu arada da biraz giriş kısmına çalıştık. Bugün temel ilkeler ve yasama ana başlığının diğer alt başlıklarına çalışacağız. Yasama çok önemli, güçlendirilmiş parlamenter sistemin birçok alt başlığı var. Sanırım birkaç toplantıyı yasama alt başlıkları üzerinde çalışarak geçireceğiz."

Meral Akşener bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor! İşte masaya yatırılan 4 konu başlığı

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Son Dakika Politika Meral Akşener bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor! İşte masaya yatırılan 4 konu başlığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meral Akşener bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor! İşte masaya yatırılan 4 konu başlığı - Son Dakika
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