Meral Akşener, CHP'nin jest isteme işleminden bıktığını söyledi - Son Dakika
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Politika

Meral Akşener, CHP'nin jest isteme işleminden bıktığını söyledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in jest beklediğini söylemesine tepki gösterdi. Akşener, bu jest isteme işleminden bıktığını ve usandığını belirtti.

01.03.2024 17:29  Güncelleme: 17:31
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in "Jest bekliyoruz" sözlerine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Ankara Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Tek tek esnafı ziyaret eden Akşener, vatandaşlarla da sohbet edip, fotoğraf çekindi. Akşener, esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AKŞENER: CHP'NİN JEST İSTEMESİNDEN BIKTIM, MİDEM BULANIYOR ARTIK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir'de belediye başkan adaylığı konusunda 'İYİ Parti'den bir jest bekliyoruz' sözlerinin sorulmasına üzerine Akşener, şunları söyledi: "Her bir suçu benim üzerime bırakıyor herkes. Ben günahları yiyeyim, hay hay yeter ki siz günahsız kalın. Biz başaramadık. 3 yıl boyunca bir araya toplanıp düzgünce tek bir adayın etrafında toplanıp gidelim dedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık. Biz o 15 milletvekili arkadaşlarımızı zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. Teşekkür ede ede gezdik."

Akşener: CHP'nin jet jest isteme işleminden miden bulanıyor artık

İYİ Parti Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığının Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülmesine ilişkin ise Akşener, "Orada söylenecek bir şey yok" dedi. Esnaf ziyaretinde Akşener'e İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Fehmi Kandemir ve partililer de eşlik etti.

Akşener: CHP'nin jet jest isteme işleminden miden bulanıyor artık

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, katıldığı canlı yayında seçim gündemine ilişkin mesajlar vermişti. İYİ Parti'nin Balıkesir'de Turhan Çömez'in adaylığını geri çekip çekmemesi konusunda, konuşan Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrı yapmıştı.

Akşener: CHP'nin jet jest isteme işleminden miden bulanıyor artık

İYİ Parti'nin CHP'nin Balıkesir adayı Ahmet Akın için Turan Çömez'i çekme ihtimali hakkında konuşan Özel, "Ablam' dediğim sevgili Meral Akşener bir gün şöyle bir şey demişti: 'Bunların hiçbirine borcum yok Ahmet ama sana borcum var' dedi. Benim tanıdığım Meral hanım Balıkesir için gereğini yapar" ifadelerini kullanmıştı.

Meral Akşener, CHP\'nin jest isteme işleminden bıktığını söyledi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Meral Akşener, CHP'nin jest isteme işleminden bıktığını söyledi - Son Dakika

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