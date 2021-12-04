Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısıyla bugün Mersin'de gerçekleştirdiği ilk mitingin ardından katılımcıların sayısı tartışma konusu oldu. Tartışmalara son verecek görüntü CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Meclisi üyesi Deniz Demir tarafından paylaşıldı.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Demir'in "Nasıl kalabalık mı?" notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı videoda miting alanındaki kalabalığın bir vatandaşın balkonundan çekildiği görüntüler yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda erken seçim çağrısında bulunmak amacıyla miting yapma kararı aldı. Bu mitinglerin ilk ayağı için Mersin seçildi. Milletin sesi" konulu ilk mitinge vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Önce farklı meslek gruplarından vatandaşların sahneye çıkıp dertlerini anlattığı miting, Kılıçdaroğlu'nun kürsüde yaptığı açıklama ile devam etti.