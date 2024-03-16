Metro açılışında Kur'an-ı Kerim'li tepki! Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi - Son Dakika
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Politika

Metro açılışında Kur'an-ı Kerim'li tepki! Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe-Sultanbeyli metro açılışına katıldı. Bir şahıs elindeki Kuran-ı Kerim'i göstererek açılışta konuşan İmamoğlu'nun sözlerini böldü. Miting alanındaki kalabalığın şüpheli şahsa artan tepkilerini İmamoğlu sakinleştirmeye çalıştı. İmamoğlu olayın akabinde, "Eline yüce Kuran-ı Kerim'i alıp onunla siyaset yapanı Allah ıslah etsin" dedi.

16.03.2024 15:03  Güncelleme: 15:07
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu'nun Çekmeköy- Samandıra Etabının Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında kendisine Kuran gösteren bir seçmene seslenen İmamoğlu, tepki gösteren kalabalığı sakinliğe davet ederek "Belli ki aldatılmış bir ablamız. Biz onları da kurtaracağız. Eline Kuran-ı Kerim alıp siyaset yapanları Allah ıslah etsin" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Çok önemli bir iş başardık. Sancaktepe'de sandıkları oylarla patlatacaksınız öyle görünüyor. Bu hatta emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. 2017 yılında bu hattın sözleşmesini imzalayarak süreci başlatan bizden önceki İBB yönetimidir. Bu doğru, ama bakın iyi dinleyin: Onlar da işi başlattılar, kendilerine teşekkür ediyorum. Ama kendilerine, 16 milyon İstanbullu adına bir soru sormak istiyorum: 2017'nin başında sözleşmesi imzalanmış olan bu projeyi sadece 8-9 ay sonra niye durdurdunuz? 16 milyon insan bunu bilmek zorunda. Bir metro projesini başlatıyorsunuz, yüzde 4 seviyesi. Yüzde 4 nedir biliyor musunuz, şantiye kurmaktır.

"KADİR TOPBAŞ'A ŞİRİNLİK YAPANLAR..."

O dönem rahmetli Kadir Topbaşı görevden aldılar. Öyle rahmetli Topbaş'a şirinlik yapanlar, ellerini sıkmadılar. Ben buradan rahmet diliyorum. Ellerini sıkmadıklarını biliyorum, bunlar öyle. Hani diyorlar ya hükümet kendilerinde, belediye kendilerinde olursa hizmet gelir. Hükümet, ilçe belediyeleri, büyükşehir kendilerinde ama 10 metro projesini stop ettiniz. Hem de resmi yazıyla durdurdular. Tam 10 metro inşaatı durduruldu.

"GERÇEĞİN TAMAMINI SÖYLEMİYORLAR"

Bitirdiğimiz bütün projeleri 'biz başlattık' diyorlar. Gerçeğin tamamını söylemiyorlar. 'Doğru biz başlattık, ama kısa süre sonra hepsinin kapısına kilit vurduk' diyemiyorlar. Biz göreve gelene kadar metrolarda çalışma varmış gibi izlenim vermeye çalışıyorlar. Bu işin sahibi harcanan her kuruşun sahibi olarak siz ceza keseceksiniz ceza.

"BETONLA GÜÇLENDİRME İŞLEMİ BİLE YAPILMAMIŞTI"

Biz geldiğimizde kurumun 70 milyon Euro borcu vardı.Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli gibi hatlar işte bunun için durdurulmuştu. Belediyenin metro için ödeyecek 5 kuruş parası yoktu. İBB'nin metro bütçesi iflas etmişti. İşte vatandaştan gizleyip algı yapmaya çalıştıkları gerçek budur. Bir başka ürkütücü yönü var. Bu yarım bırakılan şantiyelerde projenin tünelleri çökme riskiyle karşı karşıyaydı. Betonla güçlendirme işlemi bile yapılmamıştı. Bu durumda olan 40'a yakın tünel vardı İstanbul'daarkadaşlarım bunların her birisini teslim etmişti. Her an çökme riski taşıyan 40 tünelle işleri bırakıp kayboldular. Ve yüklenicileri şantiyeyle baş başa bıraktılar. Bütün finansman sorunlarını biz çözdük, bütün mühendislik eksikliklerini proje grubumuzla yüklenicilerle oturduk aynı masada oturduk giderdik. Ve aynı anda 10 metro inşaatını gururla paylaştık gururla.

"65 KİLOMETREYİ 8 KİLOMETRE GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR"

Onlar belediye meclisinde engellemeye çalıştılar. Bakanlıktan beklediğimiz izinlerin ortalaması bir yılı aşan süreler. Aynı zamanda kötü bir ekonomi yönetimi sergilediler ve metro maliyelerinin korkunç bir şekilde artmasına yol açtılar. Herkesin işi gücü 6-7 kat pahalıya mal etti. Ama 5 yıldan kısa sürede 65 kilometre raylı sistem hattını bugünkü dahil Pazartesi açacağımız dahil 62 istasyonunu da tamamlayıp Allah'ıma bin şükür milletin hizmetine açmaktan büyük gurur duyuyoruz. Metro finansmanını beceremedikleri için başlattıkları metroları yine kendi elleriyle durduranlar şimdi bizim yaptığımız 65 kilometreyi 8 gibi göstermeye çalıştılar.

"ABLAMIZ GİBİ ALDANANLAR OLDU"

2019'da ne dedim. Bunlar o zaman da yalan konuştular, hırsız dediler, sandıklarda 700 tane terörist var dediler. O yalana bile az önceki ablamız gibi aldananlar oldu, milletin çoğu inanmadı. 18 gün görev yaptık sonra seçimi iptal ettiler. O utanç madalyası onların boğazından hiç inmeyecek."

Metro açılışında Kur\'an-ı Kerim\'li tepki! Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Metro açılışında Kur'an-ı Kerim'li tepki! Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metro açılışında Kur'an-ı Kerim'li tepki! Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi - Son Dakika
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