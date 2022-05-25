MetroPOLL Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuç! İlk defa oy kullanacak gençler CHP'yi tercih etti - Son Dakika
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MetroPOLL Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuç! İlk defa oy kullanacak gençler CHP'yi tercih etti

25.05.2022 01:06

MetroPOLL Araştırma, son çalışmasında 2023 seçimlerinde ilk kez oy verecek olan gençlerin hangi siyasi partiyi destekleyeceklerini araştırdı. Buna göre, gençlerin yüzde 20.1'i CHP'ye oy vereceğini ifade ederken, AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 18.2'de kaldı. Ankette HDP yüzde 13.6, MHP yüzde 6.9, İYİ Parti ise yüzde 6.3 oy aldı.

MetroPOLL Araştırma, 24 Haziran 2018 seçimlerinde yaşı tutmadığı için oy veremeyen gençlere bu pazar seçim olsa hangi partiye oy vereceklerini sordu.

CHP İLK SIRADA, AK PARTİ İKİNCİ

Yapılan ankete göre, CHP en çok oy alarak ilk sırada yer aldı. Yüzde 20.1 oranında oy toplayan CHP, gençlerin tercih ettiği birinci parti oldu. CHP'nin ardından ikinci sırada yer alan AK Parti'nin oy oranı, yüzde 18.2 olarak kayda geçti.

HDP'NİN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Ankette dikkat çeken diğer bir parti ise HDP oldu. HDP, yüzde 13.6 oy oranı alarak AK Parti'nin arkasında 3. sırada yer aldı.

MHP, İYİ PARTİ'Yİ GERİDE BIRAKTI

Cumhur İttifakı ortağı MHP, HDP'nin arkasında yer aldı. Devlet Bahçeli genel başkanlığındaki MHP, yüzde 6.9 oranında oy topladı. Son anketlerde yüksek oy oranı ile dikkat çeken İYİ Parti ise yüzde 6.3 oy aldı. İYİ Parti bu oranla, en çok oy alan 5. parti oldu.

ZAFER PARTİSİ YÜZDE 1'İN ALTINDA KALDI

Mültecilerle ilgili yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi ise yüzde 1'i göremedi. Ankette gençlerden yüzde 0.5 oy toplayan Zafer Partisi, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ile aynı oranda oy aldı.

İşte paylaşılan anketin sonuçları:

Son anketten çarpıcı sonuç! İlk defa oy kullanacak gençlerin tercihi CHP
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Son Dakika Politika MetroPOLL Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuç! İlk defa oy kullanacak gençler CHP'yi tercih etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: MetroPOLL Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuç! İlk defa oy kullanacak gençler CHP'yi tercih etti - Son Dakika
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