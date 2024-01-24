MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 2 büyükşehir ilçe ve 53 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı.

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla MHP'nin Muğla'nın Fethiye ilçesi belediye başkan adayı Muhammet Kökten oldu.

MHP ayrıca Muğla'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Çorum, Ağrı, Bilecik, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Zonguldak'a bağlı toplam 55 ilçede de adaylarını belirledi.