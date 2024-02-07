MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için 55 yeni adayını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde 5 ilçe ve 50 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayını daha açıkladı.
MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesi adaylarını açıklamaya devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, 14. etapta 5 ilçe ve 50 belde belediye başkan adayını daha açıkladı. Buna göre Ardahan Hanak Belediye Başkan Adayı Korkmaz Gökyıldız, Bingöl Adaklı Belediye Başkan Adayı Erdal Almalı, Bingöl Yedisu Belediye Başkan Adayı Hüseyin Gülçiçek, Sinop Erfelek Belediye Başkan Adayı Mustafa Kalyoncu, Cizre Belediye Başkan Adayı Uğur Page aday olarak gösterildi.
Sivas
MHP'nin Sivas'ta belde belediye başkan adayları şöyle:
"Çepni Belde Belediye Başkan Adayı Dalyan Azgın, Sızır Belde Belediye Başkan Adayı Ali Tamer, Yıldız Belde Belediye Başkan Adayı Mustafa Öztürk, Cemel Belde Belediye Başkan Adayı Murat Boyraz, Gürçayır Belde Belediye Başkan Adayı Rüştü Öksüm, Güneyyaka Belde Belediye Başkan Adayı Hasan Erçoban."
Şırnak
MHP'nin Şırnak'ta belde belediye başkan adayları şöyle:
"Fındık Belde Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin İlhan, Karalar Belde Belediye Başkan Adayı Fetullah Yıldız, Sırtköy Belde Belediye Başkan Adayı Ufuk Dağ, Balveren Belde Belediye Başkan Adayı Ahmet Zeyrek, Kasrik Belde Belediye Başkan Adayı Akif Göktaş, Kumçatı Belde Belediye Başkan Adayı Ömer Kılınç, Başverimli Belde Belediye Başkan Adayı Murat Çevik, Çalışkan Belde Belediye Başkan Adayı Mehmet Onuk, Görümlü Belde Belediye Başkan Adayı Nurullah Özdemir, Hilal Belde Belediye Başkan Adayı Osman Benek, Şenoba Belde Belediye Başkan Adayı Mehmet Kadri Tatar, Uzungeçit Belde Belediye Başkan Adayı Kemal Aydemir."
Uşak
MHP'nin Uşak'ta belde belediye başkan adayları şöyle:
"Kızılcasöğüt Belde Belediye Başkan Adayı Bayram Peker, Yeleğen Belde Belediye Başkan Adayı Mehmet Kürşat Şahin, Pınarbaşı Belde Belediye Başkan Adayı Muhammet Ergün, Selçikler Belde Belediye Başkan Adayı İzzet Güler, Tatar Belde Belediye Başkan Adayı Hakan Bengiç."
Yalova
MHP'nin Yalova'da belde belediye başkan adayları şöyle:
"Kaytazdere Belde Belediye Başkan Adayı Erkan Şahin, Subaşı Belde Belediye Başkan Adayı İsmail Akbaş, Tavşanlı Belde Belediye Başkan Adayı Muhammet Ali Yılmaz, Esenköy Belde Belediye Başkan Adayı Mehmet Temel, Koru Belde Belediye Başkan Adayı Arman Vatansever, Teşvikiye Belde Belediye Başkan Adayı Mustafa Nurten, Taşköprü Belde Belediye Başkan Adayı Can Ertan, Kadıköy Belde Belediye Başkan Adayı Yıldırım Bakkaloğlu."
Zonguldak
MHP'nin Zonguldak'ta belde belediye başkan adayları şöyle:
"Gümeli Belde Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özenç, Filyos Belde Belediye Başkan Adayı Levent Tüylü, Karapınar Belde Belediye Başkan Adayı İbrahim Doğan, Nebioğlu Belde Belediye Başkan Adayı Kenan Ermiş, Perşembe Belde Belediye Başkan Adayı Fatih Kararmış, Saltukova Belde Belediye Başkan Adayı Ersin Aksoy, Çaydeğirmeni Belde Belediye Başkan Adayı Recep Dırmandı, Bakacakkadı Belde Belediye Başkan Adayı Ramazan Aydemir, Gülüç Belde Belediye Başkan Adayı Atilla Tarık Semiz, Kandilli Belde Belediye Başkan Adayı Orhan Köksal, Ormanlı Belde Belediye Başkan Adayı Tacettin Aldırmaz, Çatalağzı Belde Belediye Başkan Adayı Yavuz Palabaş, Gelik Belde Belediye Başkan Adayı Ferhat Korkmaz, Muslu Belde Belediye Başkan Adayı Caner Baydar, Beycuma Belde Belediye Başkan Adayı Hüseyin Haseki, Elvanpazarcık Belde Belediye Başkan Adayı Ümit Uzun, Karaman Belde Belediye Başkan Adayı Dursun Tosyalı."
Öte yandan, Ardahan Köprülü Belde Belediye Başkan Adayı Çetin Haspolat, Tuncel Akpazar Belde Belediye Başkan Adayı ise Neşe Gür oldu. - ANKARA
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