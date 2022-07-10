MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan ve beraberindeki heyet, bayram ziyaretleri çerçevesinde CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. MHP heyetini CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü , Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uygar Elitog ve CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Necla Kacan karşıladı. Karşılıklı bayramlaşmanın ardından ziyarette İstanbul Sözleşmesi ve muhalefet partileri tarafından TBMM'ye götürülen kanun teklifleri konuşuldu.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › MHP'den CHP'ye bayram ziyareti - Son Dakika

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