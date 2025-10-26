MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli\'ye sunulacak
26.10.2025 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Meliha Keskin'in üniversite kampüsünde eski eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülmesi kadın cinayetlerinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. MHP'li Baki Ersoy, İtalya Başbakanı Meloni'nin kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlara en ağır cezanın verilmesi yönündeki yasasının Türkiye'de de çıkarılması için çalışma yapıp MHP lideri Bahçeli'ye sunacağını belirtti.

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleri her geçen gün boyut değiştirerek devam ederken, Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi öğrencisi ve 3 çocuk annesi Meliha Keskin cinayeti kamuoyunda infial yarattı. Geçtiğimiz günlerde fakülte önünde eski eşi tarafından pompalı tüfekle katledilen Keskin'in ölümünün ardından MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"CEZALARIN YETERSİZ OLDUĞU ALGISINI TERSİNE ÇEVİRMELİYİZ"

Cinayetin ardından açıklamalarda bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; "Şu veya bu sebeple kadınlara ve çocuklara karşı yapılan suçları kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Toplumda işlenen suçlara karşı verilen cezaların yetersiz olduğu algısı ne yazık ki kök salmaya başladı. Bu algıyı tersine çevirmek için mücadele etmek sizlerin oyuyla milletvekili seçilen şahsımın önce Kayseri'ye sonrasında tüm Türkiye'ye karşı namus borcudur" dedi.

MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP'DEN KADIN CİNAYETLERİ İÇİN "MELONİ YASASI" HAZIRLIĞI

Meloni'nin yasasına dikkat çeken Ersoy, "İtalya Devlet Başkanı Giorgia Meloni'nin kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlarda en ağır cezanın verilmesi yönündeki teklifinin tüm İtalyan meclisi tarafından kabul edilerek yasalaştığını gördüm. Bu korkunç cinayetin yaşandığı Kayseri ilinin bir milletvekili olarak İtalya'da yasalaşan bu kanunun yani kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlarda en ağır cezanın hiçbir indirim maddesi uygulanmadan kanunlaşabilmesi için önce bireysel olarak çalışma yapıp daha sonrasında ise yaptığım bu çalışmayı partimizin kıymetli lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye sunarak bu yönde bir kanunun Türkiye'de çıkarılabilmesi için var gücümle çalışacağımı bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Milletvekili, Baki Ersoy, Politika, kayseri, Türkiye, Gündem, Güncel, İtalya, Çocuk, Hukuk, Kadın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın
ABD duyurdu Gazze’deki ilk üst düzey yönetici belli oldu ABD duyurdu! Gazze'deki ilk üst düzey yönetici belli oldu
Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin
Maduro: ABD’nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor
Karla karışık yağmur geliyor Meteoroloji’den 12 kente sarı kodlu uyarı Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı Tabela değişti Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

10:58
Ekrem İmamoğlu ’’casusluk’’ soruşturmasında ifade vermek için adliyede
Ekrem İmamoğlu ''casusluk'' soruşturmasında ifade vermek için adliyede
10:24
AK Parti’den PKK’nın Türkiye’den çekilmesine ilk yorum
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum
09:46
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı
09:34
Fatih Ürek’ten korkutan açıklama Sevenleri hastaneye akın etti
Fatih Ürek'ten korkutan açıklama! Sevenleri hastaneye akın etti
09:21
Terör örgütü PKK, Türkiye’den tamamen çekildi
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
09:15
Türkiye’nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi
08:07
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2025 11:56:50. #7.11#
SON DAKİKA: MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.