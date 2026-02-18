MHP'den Şiddetle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
18.02.2026 18:46
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, şiddetle mücadelede farkındalık artırılmasını istedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, "Şiddet varsa, üzülerek ifade ediyorum, gelecek yok, huzur yok. Huzur, bir insan hakkı. Bu insan hakkını savunacağız, bu insan hakkının ardındayız. Savunmasız hiçbir insanımız olmasın, çocuklarımız suça sürüklenmesin, kanımız akmasın, evlatlarımız toprağın altına gencecik yaşta koyulmasın, analar ağlamasın, yarınlarımız kararmasın... Arayışımız, özlemiz bu." dedi.

Yönter, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bireysel ve toplumsal şiddetle ilgili çok ciddi kaygılarının bulunduğunu, bunun için partisinin Ar-Ge birimine bir talimat verdiğini ve bu talimat doğrultusunda 22 kişilik komisyon kurulduğunu anlattı.

Bu komisyonun yaklaşık 4 ay çalıştığını aktaran Yönter, çalışmalar sonucunda "Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele Tespitler, Tedbirler, Teklifler" isimli bir çalışma hazırladıklarını kaydetti.

Yönter, bireysel ve toplumsal şiddetin ulaştığı boyutun kaygı verici olduğunu belirterek, çocuğun suçla, cinayetle anılmasının vicdanlarını yaraladığını söyledi.

MHP olarak her alanda şiddete savaş açtıklarını vurgulayan Yönter, "Bu savaşın neticesinde Allah'ın izniyle en büyük hedefimiz, farkındalık düzeyini bugünkü seviyesinden daha üst seviyelere taşımak. Bugün Genel Kurul'da yapmış olduğum konuşmamda da ifade ettim, şiddetin sabahtan akşama bir çözüm yolu yok." diye konuştu.

Yönter, "şiddet selinin" önüne geçilmediği takdirde geleceğin tehlike altında olabileceğini belirterek, "Biz Türk milliyetçileri olarak geleceğimizden asla tasarruf etme niyetinde değiliz, buna hakkımız yok. Bugünü belki kaçırdık, hiç olmazsa çocuklarımızı kurtaralım, güvenceye alalım. Hiç olmazsa genel anlamda toplumda şiddetle ilgili bir farkındalık düzeyine destek verelim. Bu sel hepimizi etkiliyor. Bu anafor, bu girdap hepimizi yutabilir." ifadelerini kullandı.

Çocukların şiddete sürüklendiğini, sokak çeteleri ve organize suç örgütleri tarafından tetikçi olarak kullanıldığını, uyuşturucu kullanımının çok küçük yaşlara kadar indiğini aktaran Yönter, geleceğin korkunç bir şekilde tahrip edildiğini belirterek, şiddet konusunda duyarlılığın artırılmasını istediklerinin altını çizdi.

Yönter, geleceğe huzurlu bir Türkiye bırakmak istediklerini bildirerek, "Biz, şiddetsiz bir Türkiye özlemiyle yanıp tutuşuyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi de şiddetsiz Türkiye'nin muazzam bir türevi ve yansımasıdır." dedi.

Dijital platformlar ve sosyal medyanın şiddeti körüklediğini dile getiren Yönter, bu alanlarda iktidar tarafından yapılacak çalışmalara destek olacaklarını söyledi.

Yönter, çocuklara önce vicdanlı sonra da erdemli olmayı öğretmek gerektiğini vurgulayarak, merkezine insanı koyan bir eğitim metodunun hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, şiddete karşı el ele verip güç birliği yapma çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:

"Şiddet varsa, üzülerek ifade ediyorum, gelecek yok, huzur yok. Huzur, bir insan hakkı. Bu insan hakkını savunacağız, bu insan hakkının ardındayız. Savunmasız hiçbir insanımız olmasın, çocuklarımız suça sürüklenmesin, kanımız akmasın, evlatlarımız toprağın altına gencecik yaşta koyulmasın, analar ağlamasın, yarınlarımız kararmasın... Arayışımız, özlemiz bu. Başka da bir şey dilemiyoruz, istemiyoruz."

Suçun ve suçlunun engellenmesi kadar şiddetin kaynağında yok edilmesini de istediklerini kaydeden Yönter, "Cezai tedbirlerle bu işi kategorik olarak yapmak çok mümkün değil. Şu anda yürürlükteki mevzuatımız şiddetle mücadele konusunda yeterli fakat şiddet yine bitmiyor. Bu, çok boyutlu, kombine bir mücadeleyle ele alınmalı." dedi.

Yönter ayrıca, toplantıyı takip eden basın mensuplarına, başkanlığında oluşturulan komisyonun yaptığı çalışmaların ardından hazırlanan "Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele Tespitler, Tedbirler, Teklifler" isimli kitabı hediye etti.

Basın toplantısında Yönter'e, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık ve MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı da eşlik etti.

Kaynak: AA

İzzet Ulvi Yönter, Basın Toplantısı, Güvenlik, Politika, Şiddet, Son Dakika

